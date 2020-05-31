В Градостроительно-земельной комиссии Москвы решили отдать участок возле корпуса 1115. Девять лет назад здесь решили построить трёхэтажный физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) с бассейном, но этому помешали подземные коммуникации. Здесь всё равно появится что-то спортивное, но уже из лёгких конструкций.
Точно неизвестно, что такое «некапитальные быстровозводимые спортивно-досуговые объекты». К ним относятся ФОКи с крытым катком, теннисными кортами, футбольный манеж и поле — всё это из легких материалов, каркасов и тента.
Отличие некапитальных объектов спортивного назначения в том, что для их размещения не нужно разрешение на строительство. Но их можно будет подключить к сетям водопровода, канализации, электро- и теплоснабжения. Возводить такие объекты будут на основании договора на размещение, который заключается с департаментом городского имущества Москвы на срок от 5 до 15 лет по итогам проведения открытого аукциона.
На публичных слушаниях в 2011 году говорилось о комплексе с бассейном, но потом бассейн из документации исчез. Инвестиционный контракт был рассчитан на шесть лет, то есть построить ФОК должны были до весны 2019 года. Однако инвестор так и не смог начать стройку, потому что на участке обнаружились подземные инженерные коммуникации, о которых ничего не говорилось ни в аукционной документации, ни в договоре аренды. Строить что-либо при таких обстоятельствах было нельзя, а вынос коммуникаций арендатором не был предусмотрен договором.
Департамент городского имущества пытался через суд взыскать с инвестора 4,6 миллиона рублей. Суд отказал департаменту в иске, согласившись, что мэрия сдала ему в аренду непригодный для строительства участок.
К новым планам мэрии застроить участок у корпуса 1115 есть вопросы. Он строится внутри существующей жилой застройки, на небольшой поляне, фактически во дворах, рядом с несколькими школами. «Можно как-то повлиять на это решение? — спрашивают местные жители. — Спортивных площадок там хватает, куда лучше засадить эту поляну деревьями».
Непонятно, кто и как будет решать, что именно здесь появится, учтут ли мнение местных жителей. Непонятно, будет ли это полностью коммерческий объект или нет. Непонятно, как местные жители относятся к тому, что в их дворе появится новый объект, который будет привлекать посетителей со всего города: это значит больше машин, больше посторонних людей, больше шума и прочие неудобства.
В Зеленограде уже есть такие проекты, которые не принесут местным жителям ничего, кроме неудобств. Например, жители 5-го микрорайона требуют отменить строительство регбийного стадиона рядом с их дворами. Он рассчитан на несколько сотен человек, при этом парковка для зрителей не предусмотрена, а шум болельщиков будет мешать жильцам.
Плохая ситуация в 9-м микрорайоне, где строят спорткомплекс с бассейном и футбольным полем. Кроме вырубки деревьев, проблемой станут дворы, забитые чужими машинами, пробки: к будущему ФОКу ведёт одна дорога, на которой нельзя разъехаться.