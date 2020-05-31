В Градостроительно-земельной комиссии Москвы решили отдать участок возле корпуса 1115. Девять лет назад здесь решили построить трёхэтажный физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) с бассейном, но этому помешали подземные коммуникации. Здесь всё равно появится что-то спортивное, но уже из лёгких конструкций.

Точно неизвестно, что такое «некапитальные быстровозводимые спортивно-досуговые объекты». К ним относятся ФОКи с крытым катком, теннисными кортами, футбольный манеж и поле — всё это из легких материалов, каркасов и тента.

Отличие некапитальных объектов спортивного назначения в том, что для их размещения не нужно разрешение на строительство. Но их можно будет подключить к сетям водопровода, канализации, электро- и теплоснабжения. Возводить такие объекты будут на основании договора на размещение, который заключается с департаментом городского имущества Москвы на срок от 5 до 15 лет по итогам проведения открытого аукциона.

На публичных слушаниях в 2011 году говорилось о комплексе с бассейном, но потом бассейн из документации исчез. Инвестиционный контракт был рассчитан на шесть лет, то есть построить ФОК должны были до весны 2019 года. Однако инвестор так и не смог начать стройку, потому что на участке обнаружились подземные инженерные коммуникации, о которых ничего не говорилось ни в аукционной документации, ни в договоре аренды. Строить что-либо при таких обстоятельствах было нельзя, а вынос коммуникаций арендатором не был предусмотрен договором.

Департамент городского имущества пытался через суд взыскать с инвестора 4,6 миллиона рублей. Суд отказал департаменту в иске, согласившись, что мэрия сдала ему в аренду непригодный для строительства участок.