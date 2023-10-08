Сейчас опубликован акт государственной историко-культурной экспертизы проекта, который подлежит общественному обсуждению. предложения и замечания можно отправлять в департамент культурного наследия: на почту dkn_info@mos.ru или через электронную приёмную.

Имена погибших в 1941 году солдат стали известны благодаря огромной работе, проделанной краеведом, историком, старожилом Крюково Александрой Васильевой. В 2015 году «Зеленоград.ру» публиковал предоставленные ею списки захороненных под «Штыками» солдат. Сейчас в списке имен для мемориальных табличек их стало на 63 больше — всего 272. В новом списке погибших самым молодым — младшего сержанту Данильчуку, лейтенанту Булыгину, красноармейцу Разуеву — было 20 лет. Самому старшему — красноармейцу Носулю — 45 лет.

Сейчас перечень имен описывается так: «сведения о воинах Красной Армии, погибших и предположительно захороненных в братских могилах на 40 и 39 км Ленинградского шоссе и на двух участках кладбища Никольское-Ржавки Зеленоградского округа».

Сроки проведения реставрации и установки мемориальных табличек на «Штыках» пока неизвестны.