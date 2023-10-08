Монумент «Штыки» снова отремонтируют и наконец-то увековечат имена погибших солдат. Публикуем их полный список 08.10.2023 ZELENOGRAD.RU

Мемориал «Штыки» на Ленинградском шоссе стоит над братской могилой — здесь захоронены останки солдат, погибших при обороне Крюково и в боях за Москву в ноябре и декабря 1941 года. Много лет памятник был безымянным, теперь решено в процессе реставрации установить на него мемориальные таблички с 272 именами.

В прошлом году «Мосреставрация» заказала обследование технического состояния и проект реставрации мемориала. Величественный памятник защитникам Москвы, называемый в народе «Штыки», установлен в 1974 году. Его реставрировали последний раз в 2016—2017 годах — ремонтировали обелиск, барельеф-триптих, пьедестал, прилегающую территорию. В 2020 году сделали новое освещение — поставили прожекторы для подсветки памятника и уличные светильники. Затем, видимо, пришло время снова подреставрировать монумент. Запланирован ряд ремонтных работ — в частности, подиум облицуют новыми плитами из полированного лабрадорита, заделают трещины, очистят металлическое ограждение, восстановят геометрию лестниц и эспланады цветников.

Кроме того, в проекте заложена установка 16 мемориальных досок из материала габбро, каждая размером 60х120 сантиметров с золоченым текстом — именами захороненных в братской могиле солдат — красноармейцев, лейтенантов, сержантов из 354-й стрелковой дивизии, 20-й горно-кавалерийской дивизии, 7-й гвардейской стрелковой дивизии и других соединений.

Сейчас опубликован акт государственной историко-культурной экспертизы проекта, который подлежит общественному обсуждению. предложения и замечания можно отправлять в департамент культурного наследия: на почту dkn_info@mos.ru или через электронную приёмную.

Имена погибших в 1941 году солдат стали известны благодаря огромной работе, проделанной краеведом, историком, старожилом Крюково Александрой Васильевой. В 2015 году «Зеленоград.ру» публиковал предоставленные ею списки захороненных под «Штыками» солдат. Сейчас в списке имен для мемориальных табличек их стало на 63 больше — всего 272. В новом списке погибших самым молодым — младшего сержанту Данильчуку, лейтенанту Булыгину, красноармейцу Разуеву — было 20 лет. Самому старшему — красноармейцу Носулю — 45 лет.

Сейчас перечень имен описывается так: «сведения о воинах Красной Армии, погибших и предположительно захороненных в братских могилах на 40 и 39 км Ленинградского шоссе и на двух участках кладбища Никольское-Ржавки Зеленоградского округа».

Сроки проведения реставрации и установки мемориальных табличек на «Штыках» пока неизвестны.

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Метки:
история войны, мемориал "штыки"
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