Обращения жителей об установке искусственных дорожных неровностей (ИДН) в управу или префектуру рассматривают на комиссии по безопасности дорожного движения. Обычно основание для установки ИДН служит интенсивное движение транспорта и пешеходов, а также расположенные рядом детские учреждения
В сентябре решили установить ИДН в следующих дворовых проездах:
- между корпусами 164 и 166 (до 30.11.2023)
- у корпуса 247 (до 30.11.2023)
- у корпусов 301А, 301Б, 302А, 302Б (2024 год)
- у корпуса 354 (2024 год)
- у корпусов 914, 915, 916 (2024 год)
- между корпусами 1204 и 1215 (до 30.11.2023)
- между корпусами 1808 и 1809 (2024 год)
- у дома 5 по улица 1 Мая (2024 год)
В нескольких случаях комиссия признала установку ИДН нецелесообразной:
- у корпуса 431: скорость машин здесь не превышает 20 км/ч. ДТП с пострадавшими здесь не зафиксировано
- у корпуса 1127: проезд тупиковый, случаев ДТП с пострадавшими не зафиксировано
- у корпуса 2032: проезд очень короткий, интенсивность движения машин и пешеходов невысокая, скорость не превышает 20 км/ч
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме
Против отключения «мигающего зеленого» сигнала светофора высказалось большинство читателей «Зеленоград.ру». Но в ЦОДД уже заметили улучшения Новости
Несколько «лежачих полицейских» решили смонтировать в зеленоградских дворах по обращениям жителей. Но часть просьб отклонили Новости
«У нас ребенок поймет, ради чего учится». За счет чего курсы подготовки к ЕГЭ и ОГЭ Profteens гарантируют результат Реклама
Путешествие во времени с интерактивными программами от ретро-проекта «Funvintage» — 7 и 14 октября в КЦ «Доброволец» Афиша
Вакансии салона «Персона-Зеленопарк» — требуются парикмахер-стилист и мастер ногтевого сервиса Реклама
Разобрались, какой из двух московских музеев транспорта огородил площадку в Зеленограде для своей техники Новости
У светофоров убрали «зеленую мигающую» фазу, чтобы водители не пытались проскочить на неё. Сами водители жалуются, что теперь приходится резко тормозить Новости
Набор детей 2015-2016 г/р для занятий баскетболом — в новый спортивный баскетбольный клуб на Озёрной аллее Реклама
Музыкальный спектакль «Русалочка» театра им. С. Мишулина — 8 октября в культурном центре «Зеленоград» (ДК) Афиша
Новые возможности избавиться от старых вещей появились в Зеленограде — через постаматы в «Пятёрочках» и «Перекрестках» и в обувном магазине Ralf Ringer Новости
Компания «Резонит» приглашает сотрудников на предприятия в Зеленограде (Алабушево) и п. Зубово (г.о. Клин) Реклама
Школа рисования «Палитра увлечений» приглашает детей от 7 лет на курсы академического рисунка, живописи и многослойной акварели Реклама
Дачный автобус 403 перестал останавливаться в Зеленограде. Потому что теперь он ездит по правилам, а раньше нарушал Новости
Вакансия упаковщика на складе (сборка подарочных наборов) — до 4000 в день, возможна подработка Реклама
Штрафовать за дневной шум от ремонта будет не полиция, а ОАТИ. Вот только им сложно дозвониться Новости