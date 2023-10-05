Обращения жителей об установке искусственных дорожных неровностей (ИДН) в управу или префектуру рассматривают на комиссии по безопасности дорожного движения. Обычно основание для установки ИДН служит интенсивное движение транспорта и пешеходов, а также расположенные рядом детские учреждения

В сентябре решили установить ИДН в следующих дворовых проездах:

между корпусами 164 и 166 (до 30.11.2023)

у корпуса 247 (до 30.11.2023)

у корпусов 301А, 301Б, 302А, 302Б (2024 год)

у корпуса 354 (2024 год)

у корпусов 914, 915, 916 (2024 год)

между корпусами 1204 и 1215 (до 30.11.2023)

между корпусами 1808 и 1809 (2024 год)

у дома 5 по улица 1 Мая (2024 год)

В нескольких случаях комиссия признала установку ИДН нецелесообразной: