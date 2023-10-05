Несколько «лежачих полицейских» решили смонтировать в зеленоградских дворах по обращениям жителей. Но часть просьб отклонили 05.10.2023 ZELENOGRAD.RU

Обращения жителей об установке искусственных дорожных неровностей (ИДН) в управу или префектуру рассматривают на комиссии по безопасности дорожного движения. Обычно основание для установки ИДН служит интенсивное движение транспорта и пешеходов, а также расположенные рядом детские учреждения

В сентябре решили установить ИДН в следующих дворовых проездах:

  • между корпусами 164 и 166 (до 30.11.2023)
  • у корпуса 247 (до 30.11.2023)
  • у корпусов 301А, 301Б, 302А, 302Б (2024 год)
  • у корпуса 354 (2024 год)
  • у корпусов 914, 915, 916 (2024 год)
  • между корпусами 1204 и 1215 (до 30.11.2023)
  • между корпусами 1808 и 1809 (2024 год)
  • у дома 5 по улица 1 Мая (2024 год)

В нескольких случаях комиссия признала установку ИДН нецелесообразной:

  • у корпуса 431: скорость машин здесь не превышает 20 км/ч. ДТП с пострадавшими здесь не зафиксировано
  • у корпуса 1127: проезд тупиковый, случаев ДТП с пострадавшими не зафиксировано
  • у корпуса 2032: проезд очень короткий, интенсивность движения машин и пешеходов невысокая, скорость не превышает 20 км/ч

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