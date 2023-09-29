Раньше на этом месте в корпусе 117 были магазины сети «Верный» и Лента". Они закрылись и, возможно, «Пятёрочка» не захотела больше иметь конкурента под боком и предпочла открыть второй магазин.

Новый магазин почти неотличим от старого. Тот же ассортимент, четыре кассы самообслуживания. Правда, есть свежая выпечка и кофемашина. Работает с 8 до 23.