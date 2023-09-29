Местные жители заметили, что птица явно нездорова — птенец держался в стороне от сородичей, не ел, клюв был приоткрыт. Они позвонили в управу, сотрудники управы отловили птицу и привезли ее зеленоградскую государственную ветклинику.
Фото: агентство "Москва"
Специалисты Евгений Цыбин и Нарина Алирзаева выяснили, что на язык птицы намотана рыболовная леска — это вызвало отек и некроз окружающих тканей. Евгений под ингаляционным наркозом осторожно удалил леску, провел санацию ротовой полости и обработку раны, чтобы остановить некроз и спасти язык птицы.
После операции лебедя забрали на реабилитацию. Вскоре он начал самостоятельно есть и пить.
Когда здоровье птицы уже не вызывало опасений, её выпустили назад в пруд, рассказали в агентстве «Москва».
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