Маршрут автобуса е41 пока не будут менять по примеру 400-го 18.09.2023 ZELENOGRAD.RU

Почти три месяца 400-й автобус до метро «Речной вокзал» ездит в Зеленограде по новому пути — вместо Савелкинского проезда по Центральному проспекту. В префектуре говорили, что е41 до «Ховрино» могут пустить по тому же маршруту, если пассажиры оценят изменения положительно. Как оценили, неизвестно, но в ближайшее время очень востребованный автобус будет ходить как обычно.

Это зафиксировано в свежем документе департамента транспорта — реестре смежных межрегиональных маршрутов между Москвой и Московской областью (к каковым относятся 400-е и е41). Здесь е41 с прежней схемой движения. Реестр периодически обновляют — как раз когда планируются изменения маршрутов.

Дептранс решил изменить маршрут 400-го при движении из Москвы после обращения депутата Мосгордумы Андрея Титова, которого об этом попросили жители 3-го микрорайона. Автобус не сворачивает после остановки «Московский проспект» на улицу Юности, а едет дальше по проспекту, поворачивает в Савелкинский проезд, далее идёт по Центральному проспекту, проспекту Генерала Алексеева и Панфиловскому проспекту до станции Крюково. Новый маршрут удобен тем, кто живет рядом с Центральным и Московским проспектами. При этом часть 3-го микрорайона все-таки находится ближе к улице Юности. В опросе «Зеленоград.ру» мнения разделились — изменения одобряют 41% участников опроса, 33% против, остальным всё равно. Сколько именно жителей и каких именно корпусов обратились к Титову, неизвестно.

Заместитель префекта Дмитрий Морозов, отвечающий за транспорт, заявил, что и е41 могут убрать с улицы Юности, «если пассажиры оценят» изменения на маршруте 400-го. На запрос «Зеленоград.ру» о том, как будет проводиться оценка удовлетворенности пассажиров, Морозов ответил, что готовой методики у него нет. На практике работу маршрута оценивают по обращениям и комментариям пассажиров, которые те могут отправлять в ГКУ «Организатор перевозок», в ГУП «Мосгортранс», в департамент транспорта или в префектуру. Как именно анализируют эти обращения (в любом случае должна быть какая-то методика), Морозов не уточнил.

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Метки:
автобус e41 (бывший 400э)
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