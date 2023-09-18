Это зафиксировано в свежем документе департамента транспорта — реестре смежных межрегиональных маршрутов между Москвой и Московской областью (к каковым относятся 400-е и е41). Здесь е41 с прежней схемой движения. Реестр периодически обновляют — как раз когда планируются изменения маршрутов.

Дептранс решил изменить маршрут 400-го при движении из Москвы после обращения депутата Мосгордумы Андрея Титова, которого об этом попросили жители 3-го микрорайона. Автобус не сворачивает после остановки «Московский проспект» на улицу Юности, а едет дальше по проспекту, поворачивает в Савелкинский проезд, далее идёт по Центральному проспекту, проспекту Генерала Алексеева и Панфиловскому проспекту до станции Крюково. Новый маршрут удобен тем, кто живет рядом с Центральным и Московским проспектами. При этом часть 3-го микрорайона все-таки находится ближе к улице Юности. В опросе «Зеленоград.ру» мнения разделились — изменения одобряют 41% участников опроса, 33% против, остальным всё равно. Сколько именно жителей и каких именно корпусов обратились к Титову, неизвестно.

Заместитель префекта Дмитрий Морозов, отвечающий за транспорт, заявил, что и е41 могут убрать с улицы Юности, «если пассажиры оценят» изменения на маршруте 400-го. На запрос «Зеленоград.ру» о том, как будет проводиться оценка удовлетворенности пассажиров, Морозов ответил, что готовой методики у него нет. На практике работу маршрута оценивают по обращениям и комментариям пассажиров, которые те могут отправлять в ГКУ «Организатор перевозок», в ГУП «Мосгортранс», в департамент транспорта или в префектуру. Как именно анализируют эти обращения (в любом случае должна быть какая-то методика), Морозов не уточнил.