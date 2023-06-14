Стало известно, кого благодарить (или проклинать) за новый маршрут 400-го автобуса 14.06.2023 ZELENOGRAD.RU

С 24 июня по пути из Москвы «четырёхсотый» автобус вместо улицы Юности поедет по Савёлкинскому проезду и Центральному проспекту — любопытно узнать, как принимают такие важные решения. Оказалось, департамент транспорта решил изменить маршрут автобуса из-за обращения зеленоградского депутата Мосгордумы Андрея Титова. А к нему, в свою очередь, обратились жители 3-го микрорайона.

При этом одним жителям микрорайона от изменения маршрута будет лучше (тем, кто живет вдоль Центрального или Московского проспектов), зато другим, кто живет вдоль улицы Юности, станет хуже. В опросе «Зеленоград.ру» мнения тоже разделились — изменения одобряют 41% участников опроса, 33% против (остальным всё равно). Сколько именно жителей обратились к Титову, неизвестно.

Впрочем, в ответе департамента транспорта на запрос редакции про письмо депутата не упоминают и говорят, что учли лишь позицию зеленоградской префектуры. При этом уверяют, что пассажирам хуже не будет — ведь по улице Юности продолжит ездить автобус e41.

Однако заместитель префекта Дмитрий Морозов, отвечающий за транспорт, заявил, что и е41 могут убрать с улицы Юности, «если пассажиры оценят» изменения на маршруте 400-го. При этом на запрос «Зеленоград.ру» о том, как будет проводиться оценка удовлетворенности пассажиров, Морозов ответил, что готовой методики у него нет. А на практике работу маршрута оценивают по обращениям и комментариям пассажиров, которые те могут отправлять в ГКУ «Организатор перевозок», в ГУП «Мосгортранс», в департамент транспорта или в префектуру. Как именно анализируют эти обращения (ведь всё равно должна быть какая-то методика), Морозов не уточнил.

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Метки:
автобусы, автобус 400, Титов Андрей Михайлович, Морозов Дмитрий Витальевич
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