Когда родители подвозят детей в школы, их часто высаживают на ближайшей автобусной остановке. Это позволяет не «толкаться» во дворах. А правила позволяют высаживать пассажира на остановке, если даже там есть желтая зигзагообразная разметка.

Но теперь, когда на улице Юности нарисовали выделенную полосу для автобусов, подъехать к остановкам «Студенческая» и «Ведогонь-театр» (рядом школы 609 и 1557) стало невозможно, не нарушая правил — иначе придётся пересекать сплошную.