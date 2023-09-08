Когда родители подвозят детей в школы, их часто высаживают на ближайшей автобусной остановке. Это позволяет не «толкаться» во дворах. А правила позволяют высаживать пассажира на остановке, если даже там есть желтая зигзагообразная разметка.
Но теперь, когда на улице Юности нарисовали выделенную полосу для автобусов, подъехать к остановкам «Студенческая» и «Ведогонь-театр» (рядом школы 609 и 1557) стало невозможно, не нарушая правил — иначе придётся пересекать сплошную.
«Очень многие привозили их на машинах и высаживали на остановках, — пишет в редакцию „Зеленоград.ру“ один из родителей Андрей. — Сейчас около этих двух школ от машин не протолкнуться, на парковке у театра по утрам — мрак... Возможность высадки пассажиров на этих двух остановках очень нужна».
«Зеленоград.ру» отправил запрос в префектуру о возможности изменить разметку и позволить высаживать пассажиров