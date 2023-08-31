После запуска МЦД из Зеленограда пойдут три типа электричек. Вот чем они отличаются
Речь идет о поездах, которых ходят до Ленинградского и Казанского вокзала из дальнего пригорода (для нашего направления — от станций после Крюково). В департаменте транспорта говорят, что там ещё остались «надежные, но устаревшие» поезда, которые в следующем году заменят на новые.
Вероятно, «обычные» электрички типа ЭТ2М заменят на что-то более новое: ЭП2Д, «Иволга 3.0» или «Ласточка».
Фото: Zelenograd.ru
Менять обычные электрички на «комфорты» (то есть «Ласточки») начали в 2018 году. И хотя сейчас дептранс подает замену оставшихся ЭТ2М на новые поезда, как достижение, МТППК планировал завершить переход на «комфорты» в 2022 году.
Не вполне понятной остается также перспектива увеличения числа удобных поездов «Иволга 3.0» — все сообщения об этом довольно невнятны.
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