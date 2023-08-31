Речь идет о поездах, которых ходят до Ленинградского и Казанского вокзала из дальнего пригорода (для нашего направления — от станций после Крюково). В департаменте транспорта говорят, что там ещё остались «надежные, но устаревшие» поезда, которые в следующем году заменят на новые.

Вероятно, «обычные» электрички типа ЭТ2М заменят на что-то более новое: ЭП2Д, «Иволга 3.0» или «Ласточка».