Станция «Зеленоград-Крюково» попала в пригородную зону МЦД — теперь это официально. И вот что мы предлагаем сделать
Фото: пресс-служба мэрии
Вряд ли мэр приехал на электричке, и поэтому не испытал на себе неудобные места поезда ЭП2Д, где приходится сидеть лицом к другим пассажирам.
Вряд ли мэр платил за проезд, поэтому ему не пришлось переплачивать 15 рублей по сравнению с другими москвичами из-за того, кто Зеленоград оказался в пригородной зоне (хотя Собянин обещал, что зеленоградцы будут платить за МЦД, как и другие москвичи).
Вряд ли мэр пересаживался с МЦД на автобус Мосгортранса, поэтому ему не пришлось переплачивать 25 рублей из-за отсутствия льготы при пересадке на городской автобус в пригородной зоне.
Запуск МЦД не остановил работу по уравниванию зеленоградцев с москвичами в плане тарифов — присоединяйтесь zelenograd.ru/mcd-za-50.
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