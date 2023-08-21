Вряд ли мэр приехал на электричке, и поэтому не испытал на себе неудобные места поезда ЭП2Д, где приходится сидеть лицом к другим пассажирам.

Вряд ли мэр платил за проезд, поэтому ему не пришлось переплачивать 15 рублей по сравнению с другими москвичами из-за того, кто Зеленоград оказался в пригородной зоне (хотя Собянин обещал, что зеленоградцы будут платить за МЦД, как и другие москвичи).

Вряд ли мэр пересаживался с МЦД на автобус Мосгортранса, поэтому ему не пришлось переплачивать 25 рублей из-за отсутствия льготы при пересадке на городской автобус в пригородной зоне.

Запуск МЦД не остановил работу по уравниванию зеленоградцев с москвичами в плане тарифов — присоединяйтесь zelenograd.ru/mcd-za-50.