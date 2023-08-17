Из этих 45 тысяч по мобилизации воюют 20 тысяч, контрактников и добровольцев — ещё около 20 тысяч, а также не менее пяти тысяч профессиональных военных.



В конце июля Собянин говорил о 30 тысячах москвичах, воюющих в СВО: также 20 тысяч мобилизованных плюс 10 тысяч записавшихся по контракту. Получается, что число «контрактников и добровольцев» почему-то увеличилось на десять тысяч. И непонятно, чем они отличаются — ведь добровольцы тоже подписывают контракт.



Сколько москвичей погибли или получили ранения в ходе СВО Собянин снова не сообщил. Сказал лишь, что на строительстве оборонительных сооружений погибли более 20 человек, более 100 было ранено.



Собянин отметил большой вклад Москвы в конфликте с Украиной. По его словам, 45 тысяч москвичей это «Это значительная часть из тех, кто там находится», а объем помощи, который Москва оказывает Донбассу, Крыму и Севастополю равен помощи всех остальных российских регионов.



Сколько из названного мэром количества воюющих в СВО приходится на зеленоградцев, неизвестно. В октябре префектура сообщила, что записываться в добровольцы пришло 50 человек, но взяли только троих. После этого мы запросили данные по числу мобилизованных и контрактников, но там отказались раскрывать эти данные, сославшись на государственную тайну. Но если соотнести данные для всей Москвы к доле жителей Зеленограда (2%), то теперь получается около 400 контрактников и 400 мобилизованных. Но это не точно.