Зеленоградские власти не стали раскрывать статистику мобилизации, сославшись на государственную тайну 24.10.2022 ZELENOGRAD.RU

Зеленоградские власти не стали раскрывать число мобилизованных, а также другие данные о мобилизации, сославшись на государственную тайну.

Недавно заместитель префекта Зеленограда Дмитрий Лавров рассказал о ходе мобилизации в нашем города. В частности, назвал число добровольцев, которые пришли в военкомат. Это дало понять, что Лавров в курсе и других данных о мобилизации. Это логично — ведь по закону органы исполнительной власти оказывают содействие военным комиссариатам при объявлении мобилизации — включая оповещение и явку граждан.

Поэтому редакция «Зеленоград.ру» запросила у Лаврова и другие данные, помимо числа добровольцев:

  • план по мобилизации
  • число мобилизованных
  • число врученных повесток
  • число отсрочек и отказов в мобилизации из-за разных причин
  • информацию о снабжении мобилизованных снаряжением в военкомате
  • число людей, получивших отсрочку после мобилизации, сколько из них вернулись домой

В ответ Лавров сообщил, что все эти сведения относятся к государственной тайне и не могут быть раскрыты (правда, непонятно, почему тогда он раскрыл число добровольцев). Так что официально ни число мобилизованных из Зеленограда, ни другие данные мы не узнаем — остаётся только гадать и судить по косвенным данным.

Читайте также
Госдума отказалась предоставить отсрочку от мобилизации отцам троих детей. Депутат от Зеленограда Ирина Белых просто не стала голосовать
Считаете ли вы важным знать данные о мобилизации по Зеленограду?
Да
Нет
Затрудняюсь ответить
Проголосовали 104 человека
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
сюжет: конфликт* с украиной 2022, армия, военкомат, призывники, сюжет: мобилизация 2022
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Как началось и почему исчезло телевидение Зеленограда Истории
Выставка с элементами реконструкций «Перезагрузка. Из фондов Музея Зеленограда» — с 25 октября в выставочном зале Афиша
Центр Косметологии «Квезаль» широкий спектр косметологических услуг — уход за лицом и телом, омоложение, LPG. Скидки в октябре до 50% Реклама
В сервисе электронных медицинских карт появилась возможность дать к ней доступ любому врачу Новости
Представлен проект конечной остановки будущих скоростных поездов Москва — Петербург на Ленинградском вокзале Новости
Зеленоградские власти не стали раскрывать статистику мобилизации, сославшись на государственную тайну Новости
Объявлен набор в зеленоградскую студию эстрадно-джазового вокала «Триумф». Для всех, кто хочет петь, а не подпевать Реклама
Зеленоградские школы перестанут принимать почту из GMail Новости
Ролл Калифорния с крабом в подарок* в СушиСтор Зеленопарк Реклама
Для розыска автора надписи «Нет вобле» жители готовы скинуться на камеру в лифте. Похожие надписи появлялись в этом лифте в течение нескольких месяцев Жизнь
Объявлен конкурс на разработку проекта благоустройства зоны отдыха «Быково болото» в 1-м микрорайоне. Прежнее благоустройство было сделано частично и не продержалось даже пять лет Новости
Как идет ремонт поликлиники в 9-м микрорайоне и когда она откроется для пациентов (кажется, позже обещанного срока) Истории
Три участка мировых судей в Крюково переехали в новые помещения Новости
Профессиональный риелтор Борис Викторович рассказывает, как помогает собственникам сдать свою недвижимость Реклама
Новый зеленоградский Центр офтальмологии «Прозрение» — в клинике теперь есть свой детский офтальмолог Реклама
Два молодых человека подрались у гаражей в 3-м микрорайоне. Один поехал в больницу, против другого завели уголовное дело Новости
Новинки в магазинах «Я Сама»: ткани, пряжа и аксессуары известных брендов, а также — высококачественный искусственный мех Реклама
Похитители кабеля «Ростелекома» в Солнечногорске приговорены к реальным срокам. За год компания подала более двухсот заявлений в полицию Новости
Как старую голубятню в 9 микрорайоне «привели в соответствие с требованиями» Истории
Водителя автобуса, обогнавшего по встречке несколько машин, оштрафовала полиция и наказали на работе Новости
Чем бы согреться в такую погоду? Ответ есть — отряд SURA-супов сделает даже самый холодный вечер очень теплым и уютным! Реклама
Обучение программированию для детей и подростков в Зеленограде - выбирайте подходящие курсы Дети
«Почувствуй себя на подиуме Крюковской недели моды». Как люди пытаются шутить про неудобства вокруг станции Жизнь
Объявлен конкурс на разработку проекта благоустройства пешеходной зоны в 4-м микрорайоне. Пока непонятно, как учитывают пожелания местных жителей Новости
© 1997–2022 Зеленоград.ру