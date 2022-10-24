Зеленоградские власти не стали раскрывать число мобилизованных, а также другие данные о мобилизации, сославшись на государственную тайну.

Недавно заместитель префекта Зеленограда Дмитрий Лавров рассказал о ходе мобилизации в нашем города. В частности, назвал число добровольцев, которые пришли в военкомат. Это дало понять, что Лавров в курсе и других данных о мобилизации. Это логично — ведь по закону органы исполнительной власти оказывают содействие военным комиссариатам при объявлении мобилизации — включая оповещение и явку граждан.

Поэтому редакция «Зеленоград.ру» запросила у Лаврова и другие данные, помимо числа добровольцев:

план по мобилизации

число мобилизованных

число врученных повесток

число отсрочек и отказов в мобилизации из-за разных причин

информацию о снабжении мобилизованных снаряжением в военкомате

число людей, получивших отсрочку после мобилизации, сколько из них вернулись домой

В ответ Лавров сообщил, что все эти сведения относятся к государственной тайне и не могут быть раскрыты (правда, непонятно, почему тогда он раскрыл число добровольцев). Так что официально ни число мобилизованных из Зеленограда, ни другие данные мы не узнаем — остаётся только гадать и судить по косвенным данным.