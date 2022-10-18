Госдума отказалась предоставить отсрочку от мобилизации отцам троих детей. Депутат от Зеленограда Ирина Белых просто не стала голосовать 18.10.2022 ZELENOGRAD.RU

Госдума отклонила поправки к федеральному закону о мобилизации, дающие отсрочку гражданам, на иждивении которых находятся три ребенка до 18 лет. Депутаты от «Единой России», в том числе представитель Зеленограда Ирина Белых, просто не стали голосовать. Этим решением депутаты фактически оставили многодетных в серой зоне — решение по ним будет принимать военком.

Действующий 31-ФЗ даёт отсрочку лишь гражданам с четырьмя детьми до 16 лет — большинство многодетных получить её не может. Поправки в закон внесли депутаты от КПРФ ещё в конце сентября, но они застряли в комитете по обороне. Зато 18 октября Госдума рассматривала другие поправки в закон о мобилизации, внесенные уже «Единой Россией», и коммунисты, пользуясь думским регламентом внесли и свои поправки по многодетным (любопытно, что у них на это был всего час).

Однако поправки про многодетных были отклонены — за них проголосовало 110 депутатов из КПРФ, ЛДПР, СР и «Новых людей», но этого не хватило для одобрения — потому что подавляющее большинство «единороссов» попросту не голосовали (это не тоже самое, что «воздержались»). Среди них и депутат от Зеленограда Ирина Белых. Почему она решила не голосовать, неизвестно — редакция «Зеленоград.ру» попросила Белых о комментарии.

Объяснил избыточность этих поправок глава комитета по обороне Андрей Картаполов («Единая Россия»), который сказал что по отсрочкам для многодетных действует указание генерального штаба и этого достаточно. Однако известно, что в военкоматах указание генштаба воспринимают, как рекомендацию, а не приказ. Поэтому судьба многодетного отца будет в руках конкретного военкома. Кроме неопределенности это создает почву и для злоупотреблений.

Однако первоначальный сентябрьский законопроект коммунистов не отклонен. Как сообщила один из его инициаторов, глава комитета по делам семьи Нина Останина, он продолжит свой долгий законодательный путь — в среду его отправят на заключение региональных законодательных собраний (в том числе в Мосгордуму, где он попадет к зеленоградскому депутату Андрею Титову). Если депутаты из регионов дадут положительное заключение на законопроект, его вынесут на первое чтение в Госдуму. Впрочем, на это потребуется много времени.

Сами многодетные, несмотря на объявление об остановке мобилизации в Москве, собираются продолжить добиваться отсрочки. «Надо подготовить медсправки мужу, сделать на меня доверенность и сходить в военкомат со свидетельствами о рождении детей и справками по здоровью», так одна из них описывает ближайшие планы по получению отсрочки, но без личного визита мужа в военкомат.

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Метки:
сюжет: конфликт* с украиной 2022, армия, военкомат, призывники, сюжет: мобилизация 2022, многодетные семьи, Белых Ирина
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