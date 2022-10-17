Собянин объявил о завершении мобилизации в Москве 17.10.2022 ZELENOGRAD.RU

О завершении мобилизации в Москве объявил мэр Сергей Собянин.

«По информации военного комиссара, задачи по частичной мобилизации, установленные на основании Указа Президента и задания Министерства обороны, выполнены в полном объеме, — сообщил мэр. — Пункты сбора мобилизованных закрываются 17 октября в 14:00. Повестки, разосланные в процессе мобилизации по месту жительства и предприятиям, прекращают свое действие».

Собянин также пообещал, что мэрия будет заботиться о семьях и близких мобилизованных, оказывать прямое содействие Минобороны в их материально-техническом обеспечении, содействовать улучшению быта в воинских частях.

Сколько человек мобилизовали в Москве, мэр не сообщил.

При этом указ президента Путина о мобилизации от 21 сентября не отменен и по нему Москва в любом момент может получить от Минобороны новые задания.

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сюжет: конфликт* с украиной 2022, армия, военкомат, призывники, сюжет: мобилизация 2022
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