О завершении мобилизации в Москве объявил мэр Сергей Собянин.

«По информации военного комиссара, задачи по частичной мобилизации, установленные на основании Указа Президента и задания Министерства обороны, выполнены в полном объеме, — сообщил мэр. — Пункты сбора мобилизованных закрываются 17 октября в 14:00. Повестки, разосланные в процессе мобилизации по месту жительства и предприятиям, прекращают свое действие».



Собянин также пообещал, что мэрия будет заботиться о семьях и близких мобилизованных, оказывать прямое содействие Минобороны в их материально-техническом обеспечении, содействовать улучшению быта в воинских частях.



Сколько человек мобилизовали в Москве, мэр не сообщил.

При этом указ президента Путина о мобилизации от 21 сентября не отменен и по нему Москва в любом момент может получить от Минобороны новые задания.