Об этом рассказал мэр Собянин, посетив пункт отбора на военную службу по контракту. По его словам, около 20 тысяч москвичей воюют в «СВО» по мобилизации, ещё 10 тысяч записались на службу по контракту. За какой период эти данные, мэр не уточнил. Раньше о количестве мобилизованных москвичей и контрактников не сообщалось.

Сколько москвичей погибли или получили ранения в ходе «СВО» Собянин не сообщил.

Сколько из названного мэром количества приходится на зеленоградцев, неизвестно. В октябре префектура сообщила, что записываться в добровольцы пришло 50 человек, но взяли только троих. После этого мы запросили данные по числу мобилизованных и контрактников, но в администрации отказались раскрывать эти данные, сославшись на государственную тайну. Но если соотнести данные для всей Москвы к доле жителей Зеленограда (2%), то получится около 200 контрактников и 400 мобилизованных. Но это не точно.