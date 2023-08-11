Закрытую старую первую платформу на станции Крюково откроют заново — она ещё нужна 11.08.2023 ZELENOGRAD.RU

Старую платформу №1 в Крюково, примыкающую к Привокзальной площади, закрыли, но сносить пока не будут. Наоборот, её начали ремонтировать. Рассказываем, зачем она снова понадобилась.

По проекту реконструкции станции Крюково, на ней должны быть три новые платформы вместо прежних четырех. Три старые снесли, три построили (последняя новая в процесс достройки). Ожидался и скорый снос четвертой по счету (а по номеру — 1), но, как выяснилось, она ещё пригодится.

Эта платформа будет временно использоваться для приема пригородных поездов, рассказали «Зеленоград.ру» в компании «1520», занимающейся реконструкцией станции. Для последующей эксплуатации платформу уже начали ремонтировать. В частности, здесь меняют старые плиты. Заодно в ходе ремонта снесут лестничные сходы с платформы в транзитный пешеходный тоннель. Впрочем, эти входы-выходы из тоннеля закрыли решетками достаточно давно, на платформу заходили с улицы.

Точные сроки повторного открытия 1-й платформы строители не назвали, но источник в РЖД сообщил, что это может произойти уже скоро. На старую платформу будут приходить электрички, идущие с Ленинградского вокзала до станции Крюково. Здесь будут только высаживать пассажиров, а поезда после высадки проследуют в депо.

С запуском МЦД-3 поезда с диаметральным маршрутом (Зеленоград—Раменское) при следовании из Москвы должны поехать по новой железнодорожной развязке, построенной между станциями Малино и Фирсановская. Эстакаду уже ввели в эксплуатацию. Таким образом разводят потоки поездов: одни едут по мосту, другие под ним. Но прибывать поезда МЦД должны к новой платформе. Предполагается, что пока по Малинской развязке поедут и поезда МЦД, и поезда от Ленинградского вокзала, а перед станцией Крюково они разойдутся по разным путям и будут прибывать на разные платформы. Это временное решение, отметил источник.

Старую 1-ю платформу рано ли поздно должны снести, потому что на её месте должны пройти пути высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Петербург. Но с этим проектом проблемы — не хватает денег.

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Метки:
электричка, станция крюково
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