По проекту реконструкции станции Крюково, на ней должны быть три новые платформы вместо прежних четырех. Три старые снесли, три построили (последняя новая в процесс достройки). Ожидался и скорый снос четвертой по счету (а по номеру — 1), но, как выяснилось, она ещё пригодится.

Эта платформа будет временно использоваться для приема пригородных поездов, рассказали «Зеленоград.ру» в компании «1520», занимающейся реконструкцией станции. Для последующей эксплуатации платформу уже начали ремонтировать. В частности, здесь меняют старые плиты. Заодно в ходе ремонта снесут лестничные сходы с платформы в транзитный пешеходный тоннель. Впрочем, эти входы-выходы из тоннеля закрыли решетками достаточно давно, на платформу заходили с улицы.

Точные сроки повторного открытия 1-й платформы строители не назвали, но источник в РЖД сообщил, что это может произойти уже скоро. На старую платформу будут приходить электрички, идущие с Ленинградского вокзала до станции Крюково. Здесь будут только высаживать пассажиров, а поезда после высадки проследуют в депо.

С запуском МЦД-3 поезда с диаметральным маршрутом (Зеленоград—Раменское) при следовании из Москвы должны поехать по новой железнодорожной развязке, построенной между станциями Малино и Фирсановская. Эстакаду уже ввели в эксплуатацию. Таким образом разводят потоки поездов: одни едут по мосту, другие под ним. Но прибывать поезда МЦД должны к новой платформе. Предполагается, что пока по Малинской развязке поедут и поезда МЦД, и поезда от Ленинградского вокзала, а перед станцией Крюково они разойдутся по разным путям и будут прибывать на разные платформы. Это временное решение, отметил источник.

Старую 1-ю платформу рано ли поздно должны снести, потому что на её месте должны пройти пути высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Петербург. Но с этим проектом проблемы — не хватает денег.