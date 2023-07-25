Платформу №1 — крайнюю со стороны нового города и Привокзальной площади — закрыли. Вместо неё к запуску МЦД-3 обещают открыть новую с тем же номером. Поезда из Москвы сейчас отправляются с платформы №2, в Москву — с платформы №3.

Об этом «Зеленоград.ру» сообщили в пресс-службе компании «1520», занимающейся реконструкцией станции Крюково. Пассажиров просят быть внимательными.

Теперь на станции не осталось платформ, прилегающих к улице. Три новые платформы — островные, окруженные рельсами, с них нельзя выйти в город. Вход и выход на платформы сейчас только через пешеходный мост.

Электрички сейчас ходят с большими интервалами. 26 июля утром — с 7:00 до 10:00 — пассажиры могут воспользоваться бесплатными автобусами от Крюковской площади до станции метро «Ховрино». Они поедут к метро по Ленинградскому шоссе.