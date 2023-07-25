Автобусы КМ будут отправляться от Крюковской площади до «Ховрино» с 7 до 10 утра, сообщили в МТППК. Это связано с тем, что 26 июля с начала движения до 10:00 интервалы до Ленинградского вокзала увеличены до получаса, до Грачевской — до 20 минут, в том числе, в часы пик.

На автобусе будет табличка «ст. Крюково — м. Ховрино». Ехать он будет по Ленинградскому шоссе (а не по платной трассе М-11).

Кроме того, 25 июля с 20:30 до окончания движения интервалы до Ленинградского вокзала увеличены до 1 часа, до Грачевской — до 40 минут.

Часть поездов будет следовать с отменой остановок на участке от Крюково до Ленинградского вокзала.

Часть поездов проследует только от/до станций Сходня, Химки и Грачевская.

Часть поездов отменена на участках Москва—Тверь, Москва—Конаково, у части изменится расписание.

Проезд в «экспрессах» будет по цене обычных электричек.

Причина изменений — подготовка к запуску МЦД-3 (планируется в середине августа).

Следите за расписанием поездов в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».