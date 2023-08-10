При этом для движения прямо до места разворота осталось две полосы.

Решение об устройстве разворота приняла в апреле комиссия префектуры по безопасности дорожного движения. Причина — перекресток Центрального проспекта и Савелкинского проезда попал в статистику ГИБДД как аварийное место. В прошлом году здесь произошло три столкновения машин, в которых пострадали три человека.