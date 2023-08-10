Фото: Zelenograd.ru
Для разворота сделали разрыв в сплошной линии — напротив Бизнес-центра. Развернуться можно при движении к Центральному проспекту. Это удобно: поможет быстрее попадать на Центральную площадь и разгрузит круговой перекресток на Центральном проспекте
При этом для движения прямо до места разворота осталось две полосы.
Решение об устройстве разворота приняла в апреле комиссия префектуры по безопасности дорожного движения. Причина — перекресток Центрального проспекта и Савелкинского проезда попал в статистику ГИБДД как аварийное место. В прошлом году здесь произошло три столкновения машин, в которых пострадали три человека.
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