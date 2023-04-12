В Савелкинском проезде сделают разворот 12.04.2023 ZELENOGRAD.RU

Организовать разворот планируют в Савелкинском проезде метров за 150 до пересечения с Центральным проспектом, то есть примерно напротив башни бизнес-центра. Можно ли будет после разворота сразу заехать на парковку возле бизнес-центра, пока непонятно. Разметку должны сделать в этом году (более четких сроков пока нет).

Решение приняла комиссия префектуры по безопасности дорожного движения. Причина — перекресток Центрального проспекта и Савелкинского проезда попал в статистику ГИБДД как аварийное место. В прошлом году здесь произошло три столкновения машин, в которых пострадали три человека.

Понятно, что много машин едут на Центральный проспект только ради разворота. Вероятно, автоинспекция и специалисты Центра организации дорожного движения (ЦОДД) считают, что уменьшение числа машин перекрестке должно повысить безопасность.

Ещё одно предложение по снижению аварийности — «специализация полосы» на Центральном. Сейчас при движении с проспекта в Савелкинский проезд со второй полосы можно проехать прямо, дальше на Центральный, или направо в Савелкинский. После изменений выезд из этой полосы будет только направо, рассказали «Зеленоград.ру» в ЦОДД.

Эти меры должны улучшить условия движения и уменьшить количество конфликтных точек на пересечении Центрального проспекта и Савелкинского проезда, отметили в ЦОДД.

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Метки:
безопасность дорожного движения, савелкинский проезд
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