О скором начале строительства сообщили в префектуре, не назвав точные сроки начала и завершения работ. Дорога была запланирована проектом реконструкции (реновации) 19-го микрорайона. В том проекте планировалось фактически переделать Заводскую улицу — изменить ее направление и убрать пересечение с улицей Радио у старого моста. Для строительства дороги, возможно, надо будет снести нежилые строения на улице Радио.

Дом 14 на Заводской — на 477 квартир — строят на месте снесенных 12Б, 14, 14А и 16. Напротив него построят большой многоуровневый паркинг, для чего предварительно снесут старое здание с мебельным магазином.