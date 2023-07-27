Многоуровневый паркинг построят на месте мебельного магазина на Заводской улице 27.07.2023 ZELENOGRAD.RU

Старое здание с магазином мебели и инструментов вблизи старого моста снесут. На этом месте запланировано размещения гаражного комплекса площадью 20 тысяч квадратных метров — это примерно как два типовых «народных» гаража, то есть около 600-800 машиномест.

Участок под строительство паркинга у пересечения Заводской улицы и Старокрюковского проезда обозначен в проекте планировки территории, прилегающей к МЦД-3 — проще говоря, к железной дороге. В рамках проекта и хотят построить большую парковку.

Двухэтажное здание под снос на Заводской построено в начале 1960-х. Когда начнут снос и стройку, пока неизвестно.

Еще один мебельный в старой постройке на Заводской улице — почти напротив обсуждаемого — тоже снесут, но уже по проекту реновации 19-го микрорайона.

Также в рамках проекта реновации запланировано строительство двух многоуровневых паркингов в 19-м микрорайоне. Один на 621 машин напротив дома 8 по Заводской, у путей железной дороги. Второй на 300 машин — на Овражной улице рядом с нежилыми строениями (где тоже предполагается снос). Строить эти гаражи планируется в 2024—2025 годах.

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Метки:
парковки, гаражи, стоянки, микрорайон 19, улица заводская, многоуровневый паркинг
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