Фактически это внутренний двор первой «клюшки», который используют как служебную парковку арендаторы помещений. Арендаторов в здании много, как и в соседних — «Ангстреме», «Научном центре», второй «клюшке». Территория вокруг предприятий Южной промзоны плотно запаркована машинами, у «Элмы» своя платная парковка.

Лет десять как (а то и больше) назрела острая необходимость в многоярусном паркинге для предприятий Южной промзоны, плоскостные парковки уже не решают проблему. Эту ситуацию «Зеленоград.ру» обсуждал с начальником окружного управления градостроительного регулирования Москомархитектуры Анжелой Игнатьевой ещё в 2012 году.

В 2015 году Игнатьева сказала, что место для паркинга «нашли в проекте планировки» и теперь предстоит провести работы для создания градостроительного плана земельного участка, чтобы предложить участок инвестору. Вероятно, всё это заняло несколько лет.

В конце 2020 года стало известно, что город вновь присматривается к земле за первой «клюшкой». «Земельный участок на внутренней территории […] за домом 5 [по Георгиевскому проспекту] предусмотрен для реализации на конкурсной основе под строительство гаражного комплекса» , — сообщили тогда «Зеленоград.ру» в префектуре. Фактически это означало, что Москомархитектура оценила градостроительный потенциал этого участка для размещения на нём паркинга.

На участке, между тем, растут деревья и кусты. Идею устроить здесь сквер или зону отдыха для сотрудников, похоже, вообще не рассматривали. Сейчас этим участком занимается мэрия, местных предпринимателей о том, что здесь нужно сделать, не спрашивают, сообщил «Зеленоград.ру» источник в администрации предприятий Южной промзоны.