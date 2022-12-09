Участок за «клюшкой» в Южной промзоне готовят к строительству многоэтажного паркинга 09.12.2022 ZELENOGRAD.RU

В правила застройки участка за зданием первой «клюшки» внесены изменения, чтобы инвестор смог построить там гаражный комплекс. Это очередная попытка — история с намерением здесь надземный паркинг тянется несколько лет. С парковочными местами здесь туго. То, что предлагается строить, сравнимо по площади с существующими «народными» гаражами.

Планы одобрены градостроительно-земельной комиссией Москвы. Внесение изменений в правила землепользования и застройки — это этап перед выставлением этого участка на аукцион. Что именно будут менять, назначение или параметры участка (или и то, и другое), не уточняется. Сейчас его назначение — «благоустройство зеленой зоны». Общая площадь будущего гаражного комплекса — около 6760 квадратных метров. Почти такие же по размеру надземные паркинги построены десять лет назад в 20-м микрорайоне (корпуса 2006, 2025, 2036).

На этом участке сейчас расположена плоскостная парковка, сообщает Москомстройинвест, не уточняя ее статус.

Фактически это внутренний двор первой «клюшки», который используют как служебную парковку арендаторы помещений. Арендаторов в здании много, как и в соседних — «Ангстреме», «Научном центре», второй «клюшке». Территория вокруг предприятий Южной промзоны плотно запаркована машинами, у «Элмы» своя платная парковка.

Лет десять как (а то и больше) назрела острая необходимость в многоярусном паркинге для предприятий Южной промзоны, плоскостные парковки уже не решают проблему. Эту ситуацию «Зеленоград.ру» обсуждал с начальником окружного управления градостроительного регулирования Москомархитектуры Анжелой Игнатьевой ещё в 2012 году.

В 2015 году Игнатьева сказала, что место для паркинга «нашли в проекте планировки» и теперь предстоит провести работы для создания градостроительного плана земельного участка, чтобы предложить участок инвестору. Вероятно, всё это заняло несколько лет.

В конце 2020 года стало известно, что город вновь присматривается к земле за первой «клюшкой». «Земельный участок на внутренней территории […] за домом 5 [по Георгиевскому проспекту] предусмотрен для реализации на конкурсной основе под строительство гаражного комплекса» , — сообщили тогда «Зеленоград.ру» в префектуре. Фактически это означало, что Москомархитектура оценила градостроительный потенциал этого участка для размещения на нём паркинга.

На участке, между тем, растут деревья и кусты. Идею устроить здесь сквер или зону отдыха для сотрудников, похоже, вообще не рассматривали. Сейчас этим участком занимается мэрия, местных предпринимателей о том, что здесь нужно сделать, не спрашивают, сообщил «Зеленоград.ру» источник в администрации предприятий Южной промзоны.

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