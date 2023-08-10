Фактически, организованный активистами мемориал «Лес Победы» и есть объект культурного наследия, расположенный на землях лесного фонда, но официального статуса у него нет, несмотря на поддержку этого проекта зеленоградской и областной администрацией.

А вот ООПТ в этих местах уже вроде бы решили создать — по информации активистов, такое решение было принято в 2021 году губернатором Московской области Андреем Воробьёвым по обращению Джумажана Акулова. На практике процесс образования ООПТ обычно занимает не один год, и что конкретно было сделано или планируется сделать для учреждения ООПТ вокруг леса Победы с родниками — пока неизвестно.

Тем временем, несколько лет назад часть заречного леса на месте «нарисованных» участков превратилась в бурелом — то ли из-за нашествия короеда, то ли по каким-то другим причинам. А нынешней зимой, по свидетельству местных жителей, лес (точнее, то, что от него осталось) частично вырубили и вывезли. Неизвестно, производил ли расчистку Комлесхоз — были ли это санитарные рубки или вывоз неликвидной древесины. Геопортал Подмосковья не содержит никаких сведений о подобных работах.

Неожиданно вырубка леса началась и со стороны 17 микрорайона — вдоль тропинки, ведущей к родникам.