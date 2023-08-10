Лес за 17 микрорайоном вырубают под возможную застройку и делают к ней дорогу. Жители опасаются за деревья, реку, родники и военный мемориал 10.08.2023 ZELENOGRAD.RU

В лесу за 17 микрорайоном — за рекой Горетовкой, в сторону деревни Баранцево — может вырасти еще один коттеджный посёлок. Два десятка участков внутри леса уже давно размечены на кадастровой карте «под дачное строительство», один из них захватывает часть реки, родники и «лес Победы» — мемориал Великой Отечественной войны, обустроенный в этом месте энтузиастами. Они опасаются, что скоро весь лес на месте участков может быть вырублен. Лес со стороны Зеленограда уже пострадал — через него к реке прокладывают новую дорогу.

«В остатках лесной полосы за 17-м микрорайоном Зеленограда, в лесу, где проходит тропа Победы, где проходил последний рубеж обороны Москвы, началась незаконная вырубка деревьев — самозахват территории для последующего строительства», — с таким сообщением обратились в редакцию «Зеленоград.ру» местные активисты, которые участвовали в обустройстве леса Победы, военно-исторической тропы и территории вокруг родников.

Неофициальный мемориал, посвященный Московской битве и тяжёлым боям 1941 года под Крюково — между посёлком Андреевка, деревнями Баранцево и Каменка — находится на левом, низком берегу реки Горетовки со стороны Зеленограда. На правом, высоком берегу Горетовки — несколько родников, хорошо известных местным жителям.

С 2018 года эти места обустраивали энтузиасты из Зеленограда во главе с Еленой и Джумажаном Акуловыми: расчищали лес, реку и тропинки к родниками, строили мосты и лестницы, боролись с пожарами и сажали при участии лесников новые деревья. А в какой-то момент обнаружили, что в заречном лесу на кадастровой карте «нарисованы» дачные участки — прямо поверх реки и старого леса.

Лес за рекой Горетовкой сейчас доходит до деревни Баранцево, а когда-то, еще в 2000-е годы, он был лишь частью большого леса, который простирался за «новым» Зеленоградом и территорией ЦИЭ по правому берегу реки Горетовки — от Баранцево до деревни Рузино. В 2010-х значительная часть леса была вырублена после нашествия короеда, и сейчас на этом месте пытаются вырастить новый сосновый бор, несмотря на возникающие пожары.

Примерно тогда же в уцелевшей части леса под Баранцево и появились участки «сельскохозяйственного назначения» — законность этого активисты ставят под сомнение, требуя прокурорской проверки.

На геопортале Московской области эти участки до сих пор находятся в ведении Комитета лесного хозяйства и отмечены как «участки, подходящие под 280-ФЗ» — под закон о лесной амнистии: если они пересекаются с землями лесного фонда, собственникам предлагается «привести сведения Государственного лесного реестра в соответствие со сведениями Единого государственного реестра недвижимости» через механизм госуслуги. То есть, попытаться окончательно вывести участки из лесного фонда. У закона есть ограничения: он не работает в отношении участков, права на которые возникли с 2016 года, и не действует, если участки расположены на особо охраняемых природных территориях (ООПТ) или на территории объектов культурного наследия.

Фактически, организованный активистами мемориал «Лес Победы» и есть объект культурного наследия, расположенный на землях лесного фонда, но официального статуса у него нет, несмотря на поддержку этого проекта зеленоградской и областной администрацией.

А вот ООПТ в этих местах уже вроде бы решили создать — по информации активистов, такое решение было принято в 2021 году губернатором Московской области Андреем Воробьёвым по обращению Джумажана Акулова. На практике процесс образования ООПТ обычно занимает не один год, и что конкретно было сделано или планируется сделать для учреждения ООПТ вокруг леса Победы с родниками — пока неизвестно.

Тем временем, несколько лет назад часть заречного леса на месте «нарисованных» участков превратилась в бурелом — то ли из-за нашествия короеда, то ли по каким-то другим причинам. А нынешней зимой, по свидетельству местных жителей, лес (точнее, то, что от него осталось) частично вырубили и вывезли. Неизвестно, производил ли расчистку Комлесхоз — были ли это санитарные рубки или вывоз неликвидной древесины. Геопортал Подмосковья не содержит никаких сведений о подобных работах.

Неожиданно вырубка леса началась и со стороны 17 микрорайона — вдоль тропинки, ведущей к родникам.

Здесь строительные работы продолжаются и сейчас: новую дорогу строят в направлении реки, параллельно соседней улице Речной с частными коттеджами.

Никакой информации на месте работ нет, но в Крюковском лесничестве на вопросы жителей подтвердили, что участок передан в аренду и все разрешения на работы и освоение леса выданы. Цель работ — строительство дороги через реку до соединения с уже имеющимся въездом с Пятницкого шоссе, которым часто пользуются пожарные.

«Зеленоград.ру» запросит комитет лесного хозяйства и местную администрацию о статусе земель, основаниях и планах по вырубке, застройке и прокладке дороги.

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Метки:
лес, микрорайон 17 (жемчужина зеленограда), вырубка
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