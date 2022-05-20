На прямой вопрос редакции о сумме нанесенного пожаром ущерба в Комлесхозе не ответили, хотя сумму посчитали и сообщили её полиции. Во сколько обойдется восстановление леса, пока неизвестно. Значительным считается ущерб, превышающий десять тысяч рублей, крупным — пятьдесят тысяч.

У пожара есть конкретные виновные — похоже, в Комлесхозе в этом не сомневаются: о поджоге говорил директор Клинского лесничества, а в Комитете подтвердили информацию очевидцев о найденной на пожаре пятилитровой бутылке от бензина. Однако найти поджигателей Комлесхоз самостоятельно не смог и направил заявление в Солнечногорский отдел полиции, попросив их найти виновных в пожаре.

Как будет действовать полиция, пока неизвестно. В голову приходит: снять отпечатки с бутылки от бензина, опросить свидетелей, проконтролировать по городским камерам подходы и подъезды к лесу, чтобы составить список возможных подозреваемых. С момента пожара прошло уже две недели — редакция «Зеленоград.ру» отправила запрос в главное управление МВД по Московской области, чтобы узнать, что сделано за это время.

По сравнению с возможными последствиями лесного пожара штраф для граждан за разведение костров в лесу сейчас мизерный — от двух до четырех тысяч рублей. Но это скоро изменится — в четверг Госдума приняла закон, о десятикратном увеличении штрафов для граждан за нарушение правил пожарной безопасности в лесах. Впрочем, даже большой штраф несопоставим с нанесенным ущербом. Однако, если получится получится доказать поджог, то это уже уголовная статья (261 УК РФ) — до восьми лет. При этом против виновных можно ещё подать иск о компенсации вреда окружающей среде, срок исковой давности — 20 лет.