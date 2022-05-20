Сгоревшие на пожаре в начале мая молодые сосны, высаженные несколько лет назад на границе с Зеленоградом, планируют восстановить в 2023 году. При тушении пожара нашли бутылку от бензина и теперь лесничество ждет розыска поджигателей от полиции, которой передали информацию о происшествии.
Деревья на площади 33 гектара сгорели на границе 17 микрорайона 6 и 7 мая. Это примерно половина молодых посадок, высаженных на месте санитарных вырубок 7-8 лет назад. И если сразу после пожара директор Клинского лесничества, не был уверен, что посадки стоит восстанавливать, то сейчас принято решение «провести лесовосстановление на данной площади в 2023 году», сообщили «Зеленоград.ру» в Комитете лесного хозяйства Московской области.
На прямой вопрос редакции о сумме нанесенного пожаром ущерба в Комлесхозе не ответили, хотя сумму посчитали и сообщили её полиции. Во сколько обойдется восстановление леса, пока неизвестно. Значительным считается ущерб, превышающий десять тысяч рублей, крупным — пятьдесят тысяч.
У пожара есть конкретные виновные — похоже, в Комлесхозе в этом не сомневаются: о поджоге говорил директор Клинского лесничества, а в Комитете подтвердили информацию очевидцев о найденной на пожаре пятилитровой бутылке от бензина. Однако найти поджигателей Комлесхоз самостоятельно не смог и направил заявление в Солнечногорский отдел полиции, попросив их найти виновных в пожаре.
Как будет действовать полиция, пока неизвестно. В голову приходит: снять отпечатки с бутылки от бензина, опросить свидетелей, проконтролировать по городским камерам подходы и подъезды к лесу, чтобы составить список возможных подозреваемых. С момента пожара прошло уже две недели — редакция «Зеленоград.ру» отправила запрос в главное управление МВД по Московской области, чтобы узнать, что сделано за это время.
По сравнению с возможными последствиями лесного пожара штраф для граждан за разведение костров в лесу сейчас мизерный — от двух до четырех тысяч рублей. Но это скоро изменится — в четверг Госдума приняла закон, о десятикратном увеличении штрафов для граждан за нарушение правил пожарной безопасности в лесах. Впрочем, даже большой штраф несопоставим с нанесенным ущербом. Однако, если получится получится доказать поджог, то это уже уголовная статья (261 УК РФ) — до восьми лет. При этом против виновных можно ещё подать иск о компенсации вреда окружающей среде, срок исковой давности — 20 лет.