Сгоревший под Зеленоградом лес планируют восстановить в следующем году. Лесничество попросило полицию найти поджигателей 20.05.2022 ZELENOGRAD.RU

Сгоревшие на пожаре в начале мая молодые сосны, высаженные несколько лет назад на границе с Зеленоградом, планируют восстановить в 2023 году. При тушении пожара нашли бутылку от бензина и теперь лесничество ждет розыска поджигателей от полиции, которой передали информацию о происшествии.

Деревья на площади 33 гектара сгорели на границе 17 микрорайона 6 и 7 мая. Это примерно половина молодых посадок, высаженных на месте санитарных вырубок 7-8 лет назад. И если сразу после пожара директор Клинского лесничества, не был уверен, что посадки стоит восстанавливать, то сейчас принято решение «провести лесовосстановление на данной площади в 2023 году», сообщили «Зеленоград.ру» в Комитете лесного хозяйства Московской области.

Читайте также
Директор лесничества: «Молодые сосны погибли полностью — кто-то явно не хочет, чтобы там рос лес»

На прямой вопрос редакции о сумме нанесенного пожаром ущерба в Комлесхозе не ответили, хотя сумму посчитали и сообщили её полиции. Во сколько обойдется восстановление леса, пока неизвестно. Значительным считается ущерб, превышающий десять тысяч рублей, крупным — пятьдесят тысяч.

У пожара есть конкретные виновные — похоже, в Комлесхозе в этом не сомневаются: о поджоге говорил директор Клинского лесничества, а в Комитете подтвердили информацию очевидцев о найденной на пожаре пятилитровой бутылке от бензина. Однако найти поджигателей Комлесхоз самостоятельно не смог и направил заявление в Солнечногорский отдел полиции, попросив их найти виновных в пожаре.

Как будет действовать полиция, пока неизвестно. В голову приходит: снять отпечатки с бутылки от бензина, опросить свидетелей, проконтролировать по городским камерам подходы и подъезды к лесу, чтобы составить список возможных подозреваемых. С момента пожара прошло уже две недели — редакция «Зеленоград.ру» отправила запрос в главное управление МВД по Московской области, чтобы узнать, что сделано за это время.

По сравнению с возможными последствиями лесного пожара штраф для граждан за разведение костров в лесу сейчас мизерный — от двух до четырех тысяч рублей. Но это скоро изменится — в четверг Госдума приняла закон, о десятикратном увеличении штрафов для граждан за нарушение правил пожарной безопасности в лесах. Впрочем, даже большой штраф несопоставим с нанесенным ущербом. Однако, если получится получится доказать поджог, то это уже уголовная статья (261 УК РФ) — до восьми лет. При этом против виновных можно ещё подать иск о компенсации вреда окружающей среде, срок исковой давности — 20 лет.

Читайте также
Прокуратура требует возбудить уголовное дело из-за случайно сгоревшей травы. Такие дела уже завели из-за поджогов деревьев в 11 и 12 микрорайонах
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
лес, пожары
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Магазины сети «Я Сама» приглашают познакомиться с немецким брендом Acufactum Реклама
Финальные игры Зеленоградской хоккейной лиги сезона 2021/2022. 21 и 22 мая в СК «Ледовый» Афиша
Мега-акция на цветы в «Мяу Флауэрс»! Скидки до 50%, доставка по Зеленограду, Андреевке и Голубому Реклама
«Зеленопарк» организует уличную отдыхательно-развлекательную площадку. Выберите, что там должно быть Истории
Сгоревший под Зеленоградом лес планируют восстановить в следующем году. Лесничество попросило полицию найти поджигателей Истории
Где пройдет первый участок дублера Пятницкого шоссе — смотрите схему Истории
Какой была природа вокруг посёлка Крюково на заре строительства Зеленограда — воспоминания местного жителя Николая Нибура Истории
Продолжается антисанкционное предложение в поддержку малого предпринимательства от собственника ТЦ «Савёлки» Реклама
Зеленоградский музей начинает переезжать во «Флейту». С июня он закроется на старом месте на улице Гоголя Новости
Между новой платформой и электричками в Крюково большая дыра. Почему она вообще есть, и останется ли после реконструкции станции Истории
Каким будет первый дом по реновации на Заводской улице. Описание архитектурного проекта Истории
Школьница из Зеленограда вышла в финал московского конкурса с рисунком Школьного озера. Давайте поможем ей победить Жизнь
«Ночь в музее» — 21 мая в музее, выставочном зале и МИЭТе Афиша
Перехватывающие парковки сделают возле станции Крюково после её реконструкции. Они будут бесплатными при пересадке на электричку Истории
Шесть пальцев на руке помогли полиции задержать возможного насильника Новости
«Бордовая» пробка образовалась на Крюковской эстакаде из-за ремонта асфальта Новости
Закончилось голосование по шорт-листу Народной премии «Зеленоград.ру». Подводим итоги и приглашаем на церемонию награждения Новости
Два новых проката самокатов заработали в Зеленограде. Вот где и почём можно ездить Истории
Закрыть собачью площадку для посторонних. А ключи выдать только местным жителям Истории
Начался демонтаж забора вокруг здания бизнес-центра на Яблоневой аллее Новости
Как вернуть вещи, забытые в зеленоградских автобусах и электричках Гид
Детскую площадку в виде космической станции начали ставить в лесопарке между 1 и 5 микрорайонами. Раньше здесь была полностью деревянная площадка с резными фигурами Новости
Как составляют график отключения горячей воды. И почему в некоторых районах несколько лет подряд её отключают в мае Ответы
Что делать, если дерево закрывает окно и не пропускает свет в квартиру Ответы
© 1997–2022 Зеленоград.ру