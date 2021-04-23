Зеленоградская прокуратура провела проверку пожара в 17 микрорайоне — в субботу вечером из-за запущенного салюта там сгорела трава. В ведомстве решили, что в этом случае было нарушено природоохранное законодательство, и отправили материалы в полицию, чтобы те возбудили уголовное дело об уничтожении или повреждении лесных насаждений.
Инцидент произошел вечером 17 апреля возле парковки напротив магазина «Верный». Как сообщили в телеграм-чате жителей микрорайона, группа людей запускала салют, от искры загорелась трава на поле. По данным прокуратуры, во время пожара пострадали также кустарники и деревья.
Санкции части 1 статьи 261 предусматривают штрафом в размере 200-400 тысяч рублей, либо обязательными работами на срок до 480 часов, исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до трех лет.
Пожар в 17-м микрорайоне хоть и выглядел впечатляюще, но по крайней мере вряд ли случился в результате умышленного поджога. Скорее всего — по неосторожности. Но реакция прокуратуры — практически мгновенная. При этом ничего не известно о реакции прокуратуры на неоднократные и очевидно умышленные поджоги деревьев в 11-м микрорайон. В апреле «Зеленоград.ру» зафиксировал как минимум четвертый случай.
После одного из таких случаев в департаменте природопользования редакции сообщили, что деревья повреждены из-за «вандальных действий со стороны неизвестных». Одновременно чиновники заявили, что эти действия поджигателей не ухудшили состояние деревьев, и ущерба «компонентам окружающей среды» не нанесено. Почему нет реакции прокуратуры в случае очевидных поджогов, неизвестно.
Повреждение зеленых насаждений — сфера публичного права, поэтому для возбуждения уголовного дела из-за таких поджогов не нужно заявление департамента природопользования. Однако ни полиция, ни прокуратура (которая может реагировать на публикации в СМИ) не инициируют разбирательств по этому поводу. «Зеленоград.ру» направит запрос в прокуратуру.
Подписывайтесь на новости 17-го микрорайона и присоединяйтесь к группам в инстаграме, вконтакте или фейсбуке — здесь больше местных новостей.