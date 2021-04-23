Зеленоградская прокуратура провела проверку пожара в 17 микрорайоне — в субботу вечером из-за запущенного салюта там сгорела трава. В ведомстве решили, что в этом случае было нарушено природоохранное законодательство, и отправили материалы в полицию, чтобы те возбудили уголовное дело об уничтожении или повреждении лесных насаждений.

Инцидент произошел вечером 17 апреля возле парковки напротив магазина «Верный». Как сообщили в телеграм-чате жителей микрорайона, группа людей запускала салют, от искры загорелась трава на поле. По данным прокуратуры, во время пожара пострадали также кустарники и деревья.

Санкции части 1 статьи 261 предусматривают штрафом в размере 200-400 тысяч рублей, либо обязательными работами на срок до 480 часов, исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до трех лет.