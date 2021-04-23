Прокуратура требует возбудить уголовное дело из-за случайно сгоревшей травы. Но не реагирует на умышленные поджоги деревьев 23.04.2021 ZELENOGRAD.RU

Зеленоградская прокуратура провела проверку пожара в 17 микрорайоне — в субботу вечером из-за запущенного салюта там сгорела трава. В ведомстве решили, что в этом случае было нарушено природоохранное законодательство, и отправили материалы в полицию, чтобы те возбудили уголовное дело об уничтожении или повреждении лесных насаждений.

Инцидент произошел вечером 17 апреля возле парковки напротив магазина «Верный». Как сообщили в телеграм-чате жителей микрорайона, группа людей запускала салют, от искры загорелась трава на поле. По данным прокуратуры, во время пожара пострадали также кустарники и деревья.

Санкции части 1 статьи 261 предусматривают штрафом в размере 200-400 тысяч рублей, либо обязательными работами на срок до 480 часов, исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до трех лет.

Пожар в 17-м микрорайоне хоть и выглядел впечатляюще, но по крайней мере вряд ли случился в результате умышленного поджога. Скорее всего — по неосторожности. Но реакция прокуратуры — практически мгновенная. При этом ничего не известно о реакции прокуратуры на неоднократные и очевидно умышленные поджоги деревьев в 11-м микрорайон. В апреле «Зеленоград.ру» зафиксировал как минимум четвертый случай.

После одного из таких случаев в департаменте природопользования редакции сообщили, что деревья повреждены из-за «вандальных действий со стороны неизвестных». Одновременно чиновники заявили, что эти действия поджигателей не ухудшили состояние деревьев, и ущерба «компонентам окружающей среды» не нанесено. Почему нет реакции прокуратуры в случае очевидных поджогов, неизвестно.

Читайте также
Ещё одно дерево подожгли в лесу 11 микрорайона. Это уже как минимум четвертый случай

Повреждение зеленых насаждений — сфера публичного права, поэтому для возбуждения уголовного дела из-за таких поджогов не нужно заявление департамента природопользования. Однако ни полиция, ни прокуратура (которая может реагировать на публикации в СМИ) не инициируют разбирательств по этому поводу. «Зеленоград.ру» направит запрос в прокуратуру.

Подписывайтесь на новости 17-го микрорайона и присоединяйтесь к группам в инстаграме, вконтакте или фейсбуке — здесь больше местных новостей.

Читайте также
Полиция не реагирует на заявление о поджоге мусорного контейнера (а пожары продолжаются)
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
происшествия, микрорайон 11, микрорайон 17 (жемчужина зеленограда), пожары, прокуратура
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Прокуратура требует возбудить уголовное дело из-за случайно сгоревшей травы. Но не реагирует на умышленные поджоги деревьев Новости
«Район, в котором хочется жить». Двадцать вопросов застройщику «Зеленоград-сити» Партнерский материал
Детские поликлиники осенью полностью перейдут на электронные медкарты. Бумажные карты оцифруют Новости
Лекция «400 км над уровнем неба: Международная космическая станция» — 24 апреля в библиотеке в корпусе 232 Афиша
Новый вход на станцию метро «Комсомольская» построили возле Ленинградского вокзала Он находится за турникетами при проходе от электричек Новости
Магазин «Страна бегунов» в 20-м микрорайоне — что внутри? Партнерский материал
Суд назначил учителю почти минимальное наказание за то, что он силой вывел подростка-хама из класса Новости
Пасха-2021: освящение куличей и яиц, богослужения, работа транспорта Гид
История крюковчанина Вячеслава Зволинского: учитель и церковный староста, белый и красный офицер, а потом зэк в уральском лагере и возможный прообраз героя знаменитой пьесы Булгакова Истории
Следственный изолятор построят на Восточной коммунальной зоне. В нём может быть две тысячи мест Новости
Сделать ночные автобусы в Зеленограде: новый кольцевой маршрут, продлить работу городских автобусов, пустить 400Э до Крюково Истории
Полезные советы, новые места, скидки и акции в Зеленограде Новости
Как в Зеленограде появилась самая короткая улица Ленина и почему она может исчезнуть Истории
Заставленный машинами проезд возле детской поликлиники в 3-м микрорайоне отремонтируют для пешеходов. Но делать там парковочные карманы не будут Новости
Экологический фестиваль и квест в день городского субботника — 24 апреля на прудах 1 и 17 микрорайонов Афиша
Две девушки на пони проскакали по Крюковской эстакаде (видео) Жизнь
Почему противники застройки 2-го микрорайона проиграли и как намерены дальше её оспаривать Истории
«Зеленоград.ру» запустил клуб друзей — общение с редакцией и скидки от местных компаний Новости
Лазертаг-арена Megazar в «Панфиловском» - что внутри? Партнерский материал
«Футбольный» долгострой в 9 микрорайоне начали разбирать. Его строят восьмой год Новости
У ребенка в «Ашане» лопнул в руках пакет с чистящим средством. Он получил ожог роговицы. Суд обязал магазин выплатить семье 157 тысяч рублей Истории
«Ребенок не умрет, но теперь его нужно постоянно обучать и показывать, что он может». Как живут дети из Зеленограда спустя год после укола самого дорогого лекарства в мире Истории
Спортивный клуб «ЗОЖ»: светло, уютно, всё есть и ничего лишнего Партнерский материал
Ролик учителя школы 1557 набрал в тиктоке больше двух миллионов просмотров. Смотрите, чему она учит и попробуйте сделать это сами Жизнь
Отключение горячей воды в Зеленограде и окрестностях Гид
Ксения Собчак написала, что проинспектировала парк Победы в Зеленограде. Правда, непонятно, была ли она здесь на самом деле Жизнь
«Не припоминаю, чтоб такие окаянства творил». Как прошло первое заседание суда над бывшим учителем школы 1557, выставившим подростка из класса Истории
Соревнования по мотоспорту Enduro weekend — 1 мая рядом с Зеленоградом Афиша
© 1997–2021 Зеленоград.ру