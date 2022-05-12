Молодые сосны, высаженные несколько лет назад на границе с Зеленоградом, полностью погибли в недавнем пожаре. 6 и 7 мая вместе с травой сгорел и молодой лес. Решение о восстановлении посадок пока не принято. В лесничестве подозревают поджог.
Запах гари от сильного пожара в начале мая чувствовался в половине Зеленограда — горел молодой лес, высаженный 7-8 лет назад, сообщили в Комитете лесного хозяйства Московской области. Такие пожары распространяются быстро и поймать их крайне непросто, утверждают в Комитете. Пожары обнаружили системой видеомониторинга, тушил лесхоз вместе с областным и зеленоградским МЧС. Тушение осложнялось сильным порывистым ветром и большим количеством сухой травы.
Причиной возгорания стал «человеческий фактор», уточнили в Комитете, однако директор Клинского лесничества Александр Маслов, на территории которого располагается сгоревший участок, считает, что вероятная причина пожара — поджог. «Кто-то явно не хочет, чтобы там рос лес», сказал он «Зеленоград.ру». Местная жительница Оксана Кныш, помогавшая тушить пожар, рассказала о найденной 6 мая канистре с бензином. Пожарный надзор на территории лесного фонда осуществляет Комитет лесного хозяйства, но будет ли он инициировать расследование по факту возможного поджога, пока неизвестно.
Оксана также считает, что пожар 7 мая — на совести лесников. Они не приехали рано утром проверить местность и потом «долго раскачивались», приехали поздно — горело с семи утра, а сигнал поступил в 9:15.
Как бы там ни было, общая площадь посадок в этом месте — 72 гектара, площадь пожара — 33,5 га. «Сосенки хорошо подросли, очень жалко, что они сгорели», сказала Оксана Кныш в интервью телеканалу «Россия-1». Будут ли восстанавливать посадки, пока неизвестно. «Решение не принято, — говорит Александр Маслов. — Вопрос простой — а стоит ли восстанавливать? Если стоит, то для чего? Чтобы опять сожгли?»
В лесах Московской области с конца апреля введен так называемый «особый противопожарный режим». В частности, он подразумевает запрет на разведение костров, сжигание мусора, сухой травы, сжигания порубочных остатков, разведение другого вида огня. Однако наказание для граждан — административный штраф от двух до четырех тысяч рублей.
Только круглосуточные полёты БПЛА с видеофиксацией-протоколом и идентификацией личности могут привести к "посадкам" и спасти лес.
А посадки будут расти долго. А "посадки" будут сидеть долго!
А то что это был поджог - я абсолютно уверен, так как этот участок поджигали по крайней мере 2-3 раза, сначала сгорела меньшая часть вдалеке от Горетовки, потом - ближний большой участок, потом он же ещё раз был подожжён, или опять загорелся из-за недотушенных пней, которые горят очень долго если их не заливать водой.
Наши Зеленоградские пожарники видимо не стали тушить пожар вовремя и так как должно - ведь это территория области... но это огромная ошибка, так как в этом лесу отдыхают зеленоградцы, да и дым от пожара накрывает наш город, а не область...