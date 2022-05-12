Причиной возгорания стал «человеческий фактор», уточнили в Комитете, однако директор Клинского лесничества Александр Маслов, на территории которого располагается сгоревший участок, считает, что вероятная причина пожара — поджог. «Кто-то явно не хочет, чтобы там рос лес», сказал он «Зеленоград.ру». Местная жительница Оксана Кныш, помогавшая тушить пожар, рассказала о найденной 6 мая канистре с бензином. Пожарный надзор на территории лесного фонда осуществляет Комитет лесного хозяйства, но будет ли он инициировать расследование по факту возможного поджога, пока неизвестно.

Оксана также считает, что пожар 7 мая — на совести лесников. Они не приехали рано утром проверить местность и потом «долго раскачивались», приехали поздно — горело с семи утра, а сигнал поступил в 9:15.

Как бы там ни было, общая площадь посадок в этом месте — 72 гектара, площадь пожара — 33,5 га. «Сосенки хорошо подросли, очень жалко, что они сгорели», сказала Оксана Кныш в интервью телеканалу «Россия-1». Будут ли восстанавливать посадки, пока неизвестно. «Решение не принято, — говорит Александр Маслов. — Вопрос простой — а стоит ли восстанавливать? Если стоит, то для чего? Чтобы опять сожгли?»