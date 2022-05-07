Сильный пожар тушат на окраине Зеленограда. Дым от горящей травы затянул половину города 07.05.2022 ZELENOGRAD.RU

Сильный пожар тушат на окраине Зеленограда, за 17-м микрорайоном. Вероятно, горит сухая трава, а также остатки предыдущих вырубок: мелкие ветки, щепа. Дым от горящей травы затянул половину города. Запах гари накрыл не только «новый» город, о нем сообщают из 8, 9 и 10 микрорайонов.

Судя по свидетельствам очевидцев, пожарные стоят на краю Каменки за мостом, где старт лыжероллерной трассы, а также ниже, на мосту через речку. Им помогают тушить местные жители.

Несмотря на ощутимый запах гари, зеленоградские станции контроля качества воздуха не показывают превышения предельно допустимых концентраций веществ, связанных с горением.

История пожаров на этом месте

Росший на этом месте лес после 2010 года пострадал от короеда. Несколько лет его вырубали, а затем убирали остатки от вырубки - ветки и пни. Убирали самым дешевым способом - сжигали. Много лет эти рукотворные пожары были постоянным "поставщиком" дыма в городе.

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Четыре года назад, на этом поле провели лесовосстановление — посадили сеянцы сосен. Сейчас они уже заметно подросли, но оказались в зоне пожара.

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По краю поля регулярно обновляют, пропахивают, противопожарные полосы, чтобы обезопасить лес, но, видимо, это помогает не до конца. Пожары в этом месте случаются регулярно. Например, в прошлом году поле загорелось от салюта, который запускали там местные жители.

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Метки:
микрорайон 17 (жемчужина зеленограда), пожары
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