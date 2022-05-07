Сильный пожар тушат на окраине Зеленограда, за 17-м микрорайоном. Вероятно, горит сухая трава, а также остатки предыдущих вырубок: мелкие ветки, щепа. Дым от горящей травы затянул половину города. Запах гари накрыл не только «новый» город, о нем сообщают из 8, 9 и 10 микрорайонов.

Судя по свидетельствам очевидцев, пожарные стоят на краю Каменки за мостом, где старт лыжероллерной трассы, а также ниже, на мосту через речку. Им помогают тушить местные жители.