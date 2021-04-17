Апрель — традиционный месяц для подобных пожаров. Люди выбираются на природу и из-за неосторожного обращения с огнем поджигают подсохшую прошлогоднюю траву. Например, в позапрошлом году примерно в эти же числа зеленоградские пожарные постоянно выезжали на загорания сухой травы в 20-м, 23-м микрорайонах и за ними, в зоне ЦИЭ и в Алабушево