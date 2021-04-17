Трава загорелась возле 17 микрорайона после запуска салюта 17.04.2021 ZELENOGRAD.RU

Сильный пожар произошел на границе 17 микрорайона (возле парковки напротив магазина «Верный») вечером в субботу, 17 апреля. Как сообщили в телеграм-чате жителей микрорайона, группа людей запускала салют, от искры загорелась трава на поле, эти же люди сами вызвали пожарных.

Видео из телеграм-чата @pearl_of_ze

Апрель — традиционный месяц для подобных пожаров. Люди выбираются на природу и из-за неосторожного обращения с огнем поджигают подсохшую прошлогоднюю траву. Например, в позапрошлом году примерно в эти же числа зеленоградские пожарные постоянно выезжали на загорания сухой травы в 20-м, 23-м микрорайонах и за ними, в зоне ЦИЭ и в Алабушево

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Метки:
происшествия, микрорайон 17 (жемчужина зеленограда), пожары
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