2019-й год: пустыри и леса горят вокруг Зеленограда почти ежедневно
Сильный пожар произошел на границе 17 микрорайона (возле парковки напротив магазина «Верный») вечером в субботу, 17 апреля. Как сообщили в телеграм-чате жителей микрорайона, группа людей запускала салют, от искры загорелась трава на поле, эти же люди сами вызвали пожарных.
Видео из телеграм-чата @pearl_of_ze
Апрель — традиционный месяц для подобных пожаров. Люди выбираются на природу и из-за неосторожного обращения с огнем поджигают подсохшую прошлогоднюю траву. Например, в позапрошлом году примерно в эти же числа зеленоградские пожарные постоянно выезжали на загорания сухой травы в 20-м, 23-м микрорайонах и за ними, в зоне ЦИЭ и в Алабушево
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