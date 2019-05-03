Палы травы и лесные пожары происходят рядом с Зеленоградом и в городе почти ежедневно с середины апреля, едва установилась сухая и жаркая погода. Только с 16 по 20 апреля зеленоградские пожарные пять раз выезжали на загорание сухой травы в 20-м, 23-м микрорайонах и за ними, в зоне ЦИЭ и в Алабушево. 22 апреля кто-то поджег траву напротив корпуса 2045, в котором расположен Ледовый дворец.

21 и 24 апреля горели два участка елового питомника в Андреевке. В первый раз траву потушили отдыхающие еще до приезда пожарных.

24 апреля нам сообщили сразу о двух пожарах в Ржавках, дым от которых тянуло в 5-й микрорайон и МЖК.

20 апреля очевидцы рассказали о пале сухой травы в деревне Редино под Солнечногорском. Пустырь тушили случайные свидетели. Огонь едва не перекинулся на лес.

«Рядом с горящим полем мы кое-как с двумя мужчинами отбили у огня сторожку. Потом я, выезжая на дорогу, увидела, как мужчина бьет по огню тряпкой, спасая молодой лес. В ходе тушения узнала, что парня зовут Георгий. Потом к нам присоединился тракторист Витя и еще один мужчина из военного городка Сенеж. Мы боролись с огнем около часа, а пожарных не было, и на звонки нам отвечали: „Едут!“ Пока мы тушили огонь, мимо нас проехал не один десяток машин, и всем [плевать] было, что деревня, газ, природа, лес», — написала в сообществе «Подслушано в Солнечногорске» во «ВКонтакте» свидетель и одновременно участник тушения пожара.

Как рассказал в комментариях источник из экстренных служб, в этот момент местные пожарные находились на других похожих вызовах и «просто физически не могли разорваться». Также, с его слов, в округе не хватает как пожарных частей, так и спецтехники с пожарными.

В подмосковном МЧС Zelenograd.ru сказали, что в основном палы сухой травы и пожары в лесах происходят из-за поджогов либо неосторожного обращения с огнем.