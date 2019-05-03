Пожар в лесопарке за Родниковой улицей в деревне Голубое тушили в канун первомайских выходных.
Еще в полночь всё было спокойно, а под утро лес затянуло густым дымом. Вызвали пожарных, сообщили в лесхоз. Пока ждали спецтехнику, жители Родниковой улицы с лопатами и водой пытались самостоятельно локализовать пожар.
Первым приехал лесничий, пожарные добрались через два часа. Местным жителям пришлось их встречать, чтобы проводить к горящему участку.
«Пожарные пролили участок шестью тоннами воды, огонь ушел под землю, но местами продолжало дымить, так что обещали прислать еще машину из Клина», — рассказал Zelenograd.ru очевидец.
Со слов свидетелей, на месте было несколько очагов возгорания. Судя по всему, отдыхающие готовили шашлыки и специально жгли валежник и сухостой, которого здесь много.
Участок находится рядом со старым лесничеством, у коттеджного поселка, всего в ста метрах от ЛЭП. «Хорошо, что ветра не было, иначе сгорела бы и ЛЭП, и дачи», — отметил источник.
Палы травы и лесные пожары происходят рядом с Зеленоградом и в городе почти ежедневно с середины апреля, едва установилась сухая и жаркая погода. Только с 16 по 20 апреля зеленоградские пожарные пять раз выезжали на загорание сухой травы в 20-м, 23-м микрорайонах и за ними, в зоне ЦИЭ и в Алабушево. 22 апреля кто-то поджег траву напротив корпуса 2045, в котором расположен Ледовый дворец.
21 и 24 апреля горели два участка елового питомника в Андреевке. В первый раз траву потушили отдыхающие еще до приезда пожарных.
24 апреля нам сообщили сразу о двух пожарах в Ржавках, дым от которых тянуло в 5-й микрорайон и МЖК.
20 апреля очевидцы рассказали о пале сухой травы в деревне Редино под Солнечногорском. Пустырь тушили случайные свидетели. Огонь едва не перекинулся на лес.
«Рядом с горящим полем мы кое-как с двумя мужчинами отбили у огня сторожку. Потом я, выезжая на дорогу, увидела, как мужчина бьет по огню тряпкой, спасая молодой лес. В ходе тушения узнала, что парня зовут Георгий. Потом к нам присоединился тракторист Витя и еще один мужчина из военного городка Сенеж. Мы боролись с огнем около часа, а пожарных не было, и на звонки нам отвечали: „Едут!“ Пока мы тушили огонь, мимо нас проехал не один десяток машин, и всем [плевать] было, что деревня, газ, природа, лес», — написала в сообществе «Подслушано в Солнечногорске» во «ВКонтакте» свидетель и одновременно участник тушения пожара.
Как рассказал в комментариях источник из экстренных служб, в этот момент местные пожарные находились на других похожих вызовах и «просто физически не могли разорваться». Также, с его слов, в округе не хватает как пожарных частей, так и спецтехники с пожарными.
В подмосковном МЧС Zelenograd.ru сказали, что в основном палы сухой травы и пожары в лесах происходят из-за поджогов либо неосторожного обращения с огнем.
С конца апреля в регионе практически ежедневно объявляют о пожароопасной обстановке. Высокий уровень пожарной опасности местами в регионе сохранится из-за сильного ветра до 5 мая, сообщает агентство «Москва».
Отдыхающих просят не жечь мусор на садовых и дачных участках, вблизи леса и лесных насаждений. Нельзя разводить костры в лесах, курить, бросать горящие спички, окурки, вытряхивать из курительных трубок горячую золу. Не следует оставлять в лесу промасленный или пропитанный бензином, керосином или другими горючими веществами обтирочный материал. Также опасно оставлять на освещенной солнцем лесной поляне бутылки, осколки стекла и другой мусор.
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