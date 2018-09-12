Лес за рекой Горетовкой, — напротив 17 микрорайона Зеленограда, деревни Каменка и территории ЦИЭ, — пострадал от короеда и был вырублен на большой территории несколько лет назад. Сейчас на большом пространстве бывшего леса — пустыри, пересеченные глубокими бороздами и поросшие кустарником. Новых саженцев деревьев не видно, хотя об этом возвещает большой плакат.
«Увидели с женой вот такую табличку, где вырубили лес, прямо в конце улицы Зелёная. Как видно по фото, на заднем плане нет ни одного посаженного дерева» , — озадачился читатель Zelenograd.ru. Редакция попросила объяснений у специалистов Комитета лесного хозяйства Московской области.
Лесовосстановительные мероприятия на вырубках за Горетовкой уже начались, подтвердили в Комлесхозе. Весной 2018 года в квартале 51 Крюковского лесничества площадью 59 га (выделы 1, 6, 8-16, 18-21) провели искусственное лесовосстановление по госконтракту: было посажено 236 тысяч сеянцев ели, дуба и сосны (4000 сеянцев на гектар).
По правилам лесовосстановления, утвержденным Минприроды России, для посадки использовались сеянцы в возрасте 1-3 года — совсем небольшие: высота ствола от 12 см, средний диаметр у корня 2 мм. Неудивительно, что на больших пространствах среди травы и кустарника эти сеянцы незаметны, пояснили эксперты. «Восстановление леса — это длительный процесс, не нужно ожидать, что на месте посадок быстро вырастут деревья», прокомментировали в лесном ведомстве.
Сеянцы сажают вручную, мечом Колесова — специальной узкой лопатой для посадки. Почву для этого подготовили еще прошлой осенью: механизированным способом сделали борозды, которые к весне уже покрылись растительностью. Сажать сеянцы положено в дно борозды или в бровку, если почва переувлажненная, эту работу выполняют сезонные работники, проходя за день 0,3 га. Осенью новые посадки осмотрят и определят процент приживаемости сеянцев, при необходимости будет назначено дополнение посадок, которое проведут уже в 2019 году, как и мероприятия по лесоводственному уходу.
В 2015 году сеянцы хвойных деревьев в рамках акции «Наш лес. Посади свое дерево» высадили также на соседнем большом участке вырубки, в квартале 55 Крюковского лесничества (выделы 25, 27, 28-34, 42 и 43) на площади 31 га, по данным Комлесхоза. В августе нынешнего года там провели ежегодный агротехнический и лесоводственный уход за посадками — кусторезами выкосили траву и посторонний молодняк между рядами сеянцев, оставляя нетронутой растительность в радиусе 15-20 см вокруг будущих деревьев.
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