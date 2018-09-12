Лес за рекой Горетовкой, — напротив 17 микрорайона Зеленограда, деревни Каменка и территории ЦИЭ, — пострадал от короеда и был вырублен на большой территории несколько лет назад. Сейчас на большом пространстве бывшего леса — пустыри, пересеченные глубокими бороздами и поросшие кустарником. Новых саженцев деревьев не видно, хотя об этом возвещает большой плакат.

«Увидели с женой вот такую табличку, где вырубили лес, прямо в конце улицы Зелёная. Как видно по фото, на заднем плане нет ни одного посаженного дерева» , — озадачился читатель Zelenograd.ru. Редакция попросила объяснений у специалистов Комитета лесного хозяйства Московской области.