Комментировать
EMEX. Автозапчасти вовремя.
Продажа и установка водонагревателей, радиаторов отопления, насосов, мойки для кухни, полотенцесушителей, фильтра для воды, сантехники.Круглый год на 1 этаже магазина большой выбор фейерверков (также их можно купить в интернет-магазине www.bmpiro.ru)
Где посадки: почему не видно саженцев на вырубках за 17 микрорайоном 12.09.2018 ZELENOGRAD.RU

Лес за рекой Горетовкой, — напротив 17 микрорайона Зеленограда, деревни Каменка и территории ЦИЭ, — пострадал от короеда и был вырублен на большой территории несколько лет назад. Сейчас на большом пространстве бывшего леса — пустыри, пересеченные глубокими бороздами и поросшие кустарником. Новых саженцев деревьев не видно, хотя об этом возвещает большой плакат.

«Увидели с женой вот такую табличку, где вырубили лес, прямо в конце улицы Зелёная. Как видно по фото, на заднем плане нет ни одного посаженного дерева» , — озадачился читатель Zelenograd.ru. Редакция попросила объяснений у специалистов Комитета лесного хозяйства Московской области.

Фото предоставлено читателем Zelenograd.ru

Лесовосстановительные мероприятия на вырубках за Горетовкой уже начались, подтвердили в Комлесхозе. Весной 2018 года в квартале 51 Крюковского лесничества площадью 59 га (выделы 1, 6, 8-16, 18-21) провели искусственное лесовосстановление по госконтракту: было посажено 236 тысяч сеянцев ели, дуба и сосны (4000 сеянцев на гектар).

rgis.mosreg.ru

По правилам лесовосстановления, утвержденным Минприроды России, для посадки использовались сеянцы в возрасте 1-3 года — совсем небольшие: высота ствола от 12 см, средний диаметр у корня 2 мм. Неудивительно, что на больших пространствах среди травы и кустарника эти сеянцы незаметны, пояснили эксперты. «Восстановление леса — это длительный процесс, не нужно ожидать, что на месте посадок быстро вырастут деревья», прокомментировали в лесном ведомстве.

Сеянцы сажают вручную, мечом Колесова — специальной узкой лопатой для посадки. Почву для этого подготовили еще прошлой осенью: механизированным способом сделали борозды, которые к весне уже покрылись растительностью. Сажать сеянцы положено в дно борозды или в бровку, если почва переувлажненная, эту работу выполняют сезонные работники, проходя за день 0,3 га. Осенью новые посадки осмотрят и определят процент приживаемости сеянцев, при необходимости будет назначено дополнение посадок, которое проведут уже в 2019 году, как и мероприятия по лесоводственному уходу.

В 2015 году сеянцы хвойных деревьев в рамках акции «Наш лес. Посади свое дерево» высадили также на соседнем большом участке вырубки, в квартале 55 Крюковского лесничества (выделы 25, 27, 28-34, 42 и 43) на площади 31 га, по данным Комлесхоза. В августе нынешнего года там провели ежегодный агротехнический и лесоводственный уход за посадками — кусторезами выкосили траву и посторонний молодняк между рядами сеянцев, оставляя нетронутой растительность в радиусе 15-20 см вокруг будущих деревьев.

Есть вопросы о жизни в городе? Спрашивайте — а мы поищем ответы.

 Реклама
«В гостях у белочки». Обзор новой площадки в 5 микрорайоне
Каким станет «Ведогонь-театр» после капитального ремонта за полмиллиарда рублей
Тренер — похититель клюшки, священник-насильник из прошлого, много ДТП. Обзор происшествий
Тысячу пицц по сто рублей продадут 23 сентября в зеленоградских пиццериях «Додо»
Площадь с фонтаном, фитнес с бассейном, залы для танцев, офисный и торговый центры: что еще построят в МЖК
Цветы с клумб фестиваля «Цветочный джем» растащили неизвестные
«Зельгрос» изнутри. Что и за сколько продают в новом зеленоградском гипермаркете
Занятия скалолазанием для детей и взрослых в Зеленограде Объявления
Зеленоградская школа Ирландского танца приглашает на занятия взрослых и детей с 6 лет Объявления
Курсы иностранных языков Language Expert: английский, итальянский, китайский и немецкий языки Объявления
Aikido old school открывает набор детей от 3,5 лет и взрослых Объявления
Шесть лет на карте: зеленоградец Александр Воробьёв стал двукратным чемпионом турнира EasyKart Russia
Выпущена монета с изображением усадьбы Середниково. У коллекционеров она уже стоит 5 тысяч
Зеленоград ставит рекорды - итоги выборов мэра
Десять школ Зеленограда вошли в рейтинг лучших школ Москвы
«Почему детей загнали в душный маленький зал?» Отец первоклассника — о сорванной праздничной линейке
«Любой ученик при правильном подходе добьется отличных баллов на ЕГЭ и поступит в вуз своей мечты»
Магнитно-резонансная томография в центре «МРТ Эксперт». Рассказывает главврач Наталия Емельянова
Библиотека умного досуга: книги, занятия, коворкинг, кафе и клубы по интересам
Дзюдо с трех лет. Призер Мира Роман Бузук — о зеленоградском клубе единоборств «Альянс»
Памятник герою Беслана установили в 23 микрорайоне
«У детей нет штампов о сложности классической музыки» Наталья Лаврова — о развитии ребенка через искусство
Сдаются помещения в Андреевке от собственника Объявления
Кроссфит и функциональный тренинг в спорткомплексе «Космос» Объявления
Библиотеки рекомендуют: в какой кружок отдать ребёнка в Зеленограде Объявления
ЖК "Зеленоград Сити" - квартал в центре города. Активные продажи квартир. Объявления
«Зелёный бор» на Заводском пруду. В 23 микрорайоне появилась новая зона отдыха
История турникетов в зеленоградских автобусах: от начала эксперимента до решения о ликвидации
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
 Реклама
Мы отличаемся!

+7 (495) 76-76-746

 Реклама
Реклама
SELGROS

Уже открылся!
Доступно и близко!

 Реклама
Реклама
СТО Зеленоград

Всегда поможем
вашему авто !

Реклама
© 1997–2018 Зеленоград.ру
 Реклама
Реклама
EMEX. Автозапчасти вовремя.
Реклама
Реклама
СТО Зеленоград

Всегда поможем
вашему авто !

Реклама
Реклама
Скалолазание

Набор в группы
для взрослых и детей с 4 лет
Реклама
Реклама
Реклама
Мы отличаемся!

+7 (495) 76-76-746
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
SELGROS

Уже открылся!
Доступно и близко!
Реклама