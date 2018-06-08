Лесные родники на Горетовке — любимое место отдыха горожан, к ним ведёт дорога за 17 микрорайоном, мимо коттеджного посёлка «Зелёное подворье». Сюда приходят семьи с детьми, кормят птиц и белок, жители Крюково регулярно наведываются с канистрами за родниковой водой.

«Раньше родники были обустроены, за ними ухаживали, а сейчас вокруг много поваленных деревьев, которые нужно распилить, а также починить мостик через реку, сделать лавочки и привести родники в порядок» , — рассказали в начале июня в зеленоградском сообществе Мусора.Больше.Нет и вместе с объединением многодетных семей Зеленограда организовали первый Экопикник на родниках для их возрождения.

Субботник поддержали энтузиасты. На другой берег реки Горетовка удалось перекинуть два огромных еловых ствола, начали делать настил и перила нового моста. «Кто-то шёл просто мимо и присоединялся к общему делу, — написала координатор Экопикника Елена Акулова, координатор зеленоградского сообщества „Мусора.Больше.Нет“. — Александр приехал на мотоцикле с лебёдкой. Очень помог мастер „Жилищника“ Курбан, он руководил установкой брёвен. Пришёл Александр Перепелицин с друзьями. Муж рассказывал как настоящий русский богатырь он легко поднял бревно, которое они не могли поднять вдвоём. (…) Захар Дрёмов был с нами до окончания и сказал, что будет и дальше помогать. Сегодня образовалась активная группа, которая будет заниматься родниками!»