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Волонтёры начали строить мост к родникам за 17 микрорайоном — и приглашают на следующий субботник 10-12 июня 08.06.2018 ZELENOGRAD.RU

Зеленоградцев зовут поучаствовать в восстановлении родников и мостика через реку Горетовка в лесу за 17 микрорайоном. Первый субботник уже прошёл 3 июня — началось строительство моста, организаторы и добровольные помощники доставили к месту стройматериалы. В длинные выходные — 10, 11 и 12 июня — работы будут продолжаться, присоединиться к сообществу «Родники Зеленограда» Вконтакте и помочь может каждый.

Лесные родники на Горетовке — любимое место отдыха горожан, к ним ведёт дорога за 17 микрорайоном, мимо коттеджного посёлка «Зелёное подворье». Сюда приходят семьи с детьми, кормят птиц и белок, жители Крюково регулярно наведываются с канистрами за родниковой водой.

«Раньше родники были обустроены, за ними ухаживали, а сейчас вокруг много поваленных деревьев, которые нужно распилить, а также починить мостик через реку, сделать лавочки и привести родники в порядок» , — рассказали в начале июня в зеленоградском сообществе Мусора.Больше.Нет и вместе с объединением многодетных семей Зеленограда организовали первый Экопикник на родниках для их возрождения.

Субботник поддержали энтузиасты. На другой берег реки Горетовка удалось перекинуть два огромных еловых ствола, начали делать настил и перила нового моста. «Кто-то шёл просто мимо и присоединялся к общему делу, — написала координатор Экопикника Елена Акулова, координатор зеленоградского сообщества „Мусора.Больше.Нет“. — Александр приехал на мотоцикле с лебёдкой. Очень помог мастер „Жилищника“ Курбан, он руководил установкой брёвен. Пришёл Александр Перепелицин с друзьями. Муж рассказывал как настоящий русский богатырь он легко поднял бревно, которое они не могли поднять вдвоём. (…) Захар Дрёмов был с нами до окончания и сказал, что будет и дальше помогать. Сегодня образовалась активная группа, которая будет заниматься родниками!»

В праздничные выходные с 10 по 12 июня работы продолжатся (план работ). На стройматериалы идут паллеты и кожухи от лифтов, их нужно разбирать и привозить, требуются мужские руки. Внести лепту можно материалами или инструментами, поддержать участников питанием, разделить финансовые расходы.

Как выяснили волонтёры, родники обустраивал и ухаживал за ними с 90-х годов пенсионер Виталий Ильинский. «Это тот самый седой дедушка с собачкой, которого знали все, но никто не мог назвать его по имени» , — отмечает Акулова. За многие годы ему помогали многие зеленоградцы. Теперь сообщество «Родники Зеленограда» планирует провести встречу с ним и его другом и соратником Сергеем Салеем, чтобы узнать всю историю строительства и обустройства родников.

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МИЭЛЬ. Открыт офис в Зеленограде.
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В июне и всегда

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Работаем до 22:00 — В центре города — 8(499)645-56-19 — Бесплатный первый подъём
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