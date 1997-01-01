За 16 и 17 микрорайонами мимо коттеджного посёлка «Зелёное подворье» идёт дорога к родникам на реке Горетовка. Это любимое место прогулок горожан: сюда приходят мамочки с колясками с детками, кормят птичек и белок, очень вкусная вода течёт из-под лесного массива, которую набирают жители Крюково.

Родники обустраивал и ухаживал за ними пожилой человек. В 2015 году волонтёры Мусора.Больше.Нет убрали мусор из ямы (35 мешков пластика стекла и железа), и сейчас люди стараются там не мусорить.

Однако вокруг родников образовалось много поваленных деревьев, которые нужно распилить. В планах — восстановить мостик через речку, привести родники в порядок, сделать лавочки. На Экопикник приглашают обладателей крепких мужских рук и всех желающих помочь, а также внести лепту материалами и инструментами. Разыскивается спонсор для обеспечения перекуса.

Организаторы мероприятия: Зеленоградское отделение Мусора.Больше.Нет, Зеленоградское отделение Объединения Многодетных семей города Москвы, Караоке -клуб «Колесо фортуны» и детский центр «Игросад».