Зеленоградцев приглашают в воскресенье, 3 июня, убрать и восстановить одно из любимых мест отдыха — лесные родники на реке Горетовке за 17 микрорайоном. Раньше родники были обустроены, за ними ухаживали, а сейчас вокруг много поваленных деревьев, нужно починить мостик через реку и привести родники в порядок. Экопикник проводят зеленоградское сообщество Мусора.Больше.Нет и объединение многодетных семей Зеленограда. Начало в 9:00, нужны добровольцы, помощь с перекусом, материалами и инструментами.
За 16 и 17 микрорайонами мимо коттеджного посёлка «Зелёное подворье» идёт дорога к родникам на реке Горетовка. Это любимое место прогулок горожан: сюда приходят мамочки с колясками с детками, кормят птичек и белок, очень вкусная вода течёт из-под лесного массива, которую набирают жители Крюково.
Родники обустраивал и ухаживал за ними пожилой человек. В 2015 году волонтёры Мусора.Больше.Нет убрали мусор из ямы (35 мешков пластика стекла и железа), и сейчас люди стараются там не мусорить.
Однако вокруг родников образовалось много поваленных деревьев, которые нужно распилить. В планах — восстановить мостик через речку, привести родники в порядок, сделать лавочки. На Экопикник приглашают обладателей крепких мужских рук и всех желающих помочь, а также внести лепту материалами и инструментами. Разыскивается спонсор для обеспечения перекуса.
Организаторы мероприятия: Зеленоградское отделение Мусора.Больше.Нет, Зеленоградское отделение Объединения Многодетных семей города Москвы, Караоке -клуб «Колесо фортуны» и детский центр «Игросад».
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