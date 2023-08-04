В автобусе е41 активизировались контролеры. Теперь они едут вместе с пассажирами 04.08.2023 ZELENOGRAD.RU

Раньше контролеры чаще всего проверяли оплату проезда на конечных остановках — при посадке у «Магазина «Океан» или метро «Ховрино». Сейчас тактика поменялась: они заранее садятся в автобус и начинают проверку в пути. И, в частности, ругают пассажиров е41 за стремление побыстрее занять места.

Проверяют билеты в середине пути

За последние семь дней контролеры были несколько раз замечены в едущем автобусе е41, сообщил корреспондент «Зеленоград.ру». Работают парой, мужчина и женщина, проверять билеты начинают примерно на середине пути. Не все пассажиры их замечают — при посадке большинство озабочено только тем, чтобы скорее занять сидячие места. Некоторые сначала занимают место, потом идут прикладывать карты или телефоны к валидаторам, или просят приложить тех, кто стоит к ним поближе. Или не просят и не идут, то есть не платят за проезд. Но таких немного — вероятно, рассевшись, пассажиры все-таки замечают людей в форме. И само присутствие контролеров автоматически увеличивает число платящих пассажиров.

К примеру, во время одного из дневных рейсов нашелся только один безбилетник. Контролеры начали составлять протокол. В другой раз во время проверки двое пассажиров с неоплаченным проездом начали спорить: «Мы прикладывали, а он не сработал!» Контролеры взяли их «Тройки», приложили к валидатору, и всё сработало. Пассажиры продолжали утверждать, что при посадке прикладывали карты. В ответ контролер сказала, что хорошо видит процесс посадки — «вы же места побыстрее занимаете, а надо немного подержать карту у валидатора, чтобы поездка была оплачена».

В тесноте до валидатора не добраться

Действительно, посадка в автобус е41 похожа на штурм, особенно в часы пик. Толпа собирается у всех трех дверей автобуса, впереди оказываются те, кто моложе и здоровее. Вернуть посадку в одну дверь, как это было раньше, департамент транспорта отказывается. По правилам вход в автобус должен проходить по очереди, но дептранс отказывается предпринять хоть что-либо для организации этой самой очереди. К примеру, нанести разметку, по которой пассажиры должны вставать, ожидая автобус.

При этом за проезд платят далеко не все, поскольку предпочитают проскочить в автобус, занять место и ехать сидя, а не задержаться у валидатора, платить, но ехать стоя. Как добираться до валидатора, когда люди в автобус набиваются, как сельди в бочке, и даже рукой двинуть сложно, непонятно. «Зеленоград.ру» отправлял соответствующий запрос в ГКУ «Организатор перевозок», но он остался без ответа.

Хватает ли контролеров?

Контроль оплаты проезда увеличивает число платящих пассажиров, достаточно ли контролёров и насколько эффективно они работают, непонятно. С начала 2023 года они проверили билеты у 5,5 млн пассажиров, при этом ежедневно работают более 280 контролеров, сообщал недавно департамент транспорта. «Вот это продуктивность», хвастался тогда глава дептранса Ликсутов. Но при кажущейся огромности цифр, получается всего около 110 проверенных пассажиров в день на одного контролера — продуктивность не впечатляет.

При этом число проверяемых билетов всё-таки растёт — за июль все московские контролеры проверили на 20% больше билетов, чем годом ранее. Усиление контроля приводит к росту числа платящих пассажиров. К примеру, в прошлом году департамент транспорта отчитался, что после активного рейда контролеров оплата проезда в 400-м экспрессе и 400T увеличилась на 40 процентов.

Непонятно, есть ли у департамента транспорта какие-либо иные способы узнать реальное число пассажиров, кроме как по числу карт, приложенных к валидатору. Если других средств объективного контроля числа пассажиров нет, то число платящих пассажиров может прямо влиять на понимание числа требуемых автобусов и приводить у их увеличению.

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Метки:
оплата проезда, контролеры, автобус e41 (бывший 400э)
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