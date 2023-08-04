Проверяют билеты в середине пути

За последние семь дней контролеры были несколько раз замечены в едущем автобусе е41, сообщил корреспондент «Зеленоград.ру». Работают парой, мужчина и женщина, проверять билеты начинают примерно на середине пути. Не все пассажиры их замечают — при посадке большинство озабочено только тем, чтобы скорее занять сидячие места. Некоторые сначала занимают место, потом идут прикладывать карты или телефоны к валидаторам, или просят приложить тех, кто стоит к ним поближе. Или не просят и не идут, то есть не платят за проезд. Но таких немного — вероятно, рассевшись, пассажиры все-таки замечают людей в форме. И само присутствие контролеров автоматически увеличивает число платящих пассажиров.

К примеру, во время одного из дневных рейсов нашелся только один безбилетник. Контролеры начали составлять протокол. В другой раз во время проверки двое пассажиров с неоплаченным проездом начали спорить: «Мы прикладывали, а он не сработал!» Контролеры взяли их «Тройки», приложили к валидатору, и всё сработало. Пассажиры продолжали утверждать, что при посадке прикладывали карты. В ответ контролер сказала, что хорошо видит процесс посадки — «вы же места побыстрее занимаете, а надо немного подержать карту у валидатора, чтобы поездка была оплачена».