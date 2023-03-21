Сделать разметку для организации посадки в 400-й экспресс 21.03.2023 ZELENOGRAD.RU

Вернуть вход в одну дверь при посадке в автобус е41 — экспресс от метро «Ховрино» до Зеленограда — нереальная задача. В мэрии считают, что скорость посадки от этого значительно снизится, а значит — уменьшится оборачиваемость автобусов и их придётся дольше ждать.

Но и сегодняшняя ситуация с толпой на посадку, где в борьбе за место в автобусе побеждает сильнейший, не всех устраивает.

Есть предложение в качестве эксперимента внедрить простое решение, которое практически без затрат и рисков позволит начать организовывать очередь на посадку во все двери. Идею предложили зеленоградцы Максим Вотяков и Петр Жижин.

Суть предложения — нанести на перроне разметку, по которой нужно выстраиваться, чтобы зайти в определенную дверь. Выходя из метро, вы выбираете одну из очередей для посадки и дальше заходите в автобус по очереди. Предлагаемую разметку можно корректировать в ходе обсуждения и внедрения.

Если вы поддерживаете эту идею, оставьте подпись здесь — от вашего имени мы будем добиваться её реализации.

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Будете ли вставать в очередь по разметке на асфальте при посадке в автобус е41?
Да, хорошая идея
Если другие будут, то и я тоже
Нет, буду заходить в автобус сразу
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Метки:
автобус 400э (e41)
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