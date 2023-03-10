Как дальше улучшать посадку в экспресс

Следующим шагом может быть нанесение разметки для организации очереди для посадки в каждую дверь. Эта практика широко применяется в мире и даже немного в Москве на платформах МЦК.

Важно, чтобы власти — от чиновника префектуры до мэра — признали проблему и отказались от противоречивых отговорок. Если собрать воедино их отписки и заявления получится несусветная чепуха: «автобусов достаточно, заметных очередей нет, но иногда очередь такая большая, что перекрывает проход по перрону; всё хорошо, но иногда возникает напряженность из-за невозможности занять места пассажирам с детьми и маломобильным; по правилам посадка идет по очереди и пассажиры должны соблюдать правила, но культура их поведения — не наша проблема».

Неофициально некоторые сотрудник департамента транспорта говорят, что знают о проблеме, но почему-то ничего не могут сделать. Ещё предлагают подождать какой-то реконструкции перрона, которая якобы будет весной-летом, но это не точно, а что сделают, непонятно. Мы предлагаем не ждать, а начать уже сейчас.