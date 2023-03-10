Сделать приоритетную посадку в 400-й экспресс для тех, кому тяжело стоять: пожилых, больных, пассажиров с детьми 10.03.2023 ZELENOGRAD.RU

Посадка в автобус е41 — экспресс от метро «Ховрино» в Зеленоград — проблема для всех, кто обременен возрастом, болезнями или едет с детьми. Мэрия не собирается решать проблему и в борьбе за место в автобусе побеждает сильнейший. Мы предлагаем городским властям попробовать внедрить простое решение, которое практически без затрат и рисков позволит в приоритетном порядке занять сидячие места в автобусе тем, кто больше в этом нуждается.

Как организовать приоритетную посадку

Мы предлагаем внедрять приоритетную посадку в качестве эксперимента в несколько этапов. На первом этапе нужно сделать следующее:

  • на перроне нанести разметку, означающую, что это место ожидания приоритетной посадки (пример — на фотографии к этой публикации). Вероятно, площадку для ожидания приоритетной посадки нужно разместить так, чтобы не мешать выходящим пассажирам — место должны определить специалисты
  • внести в должностную инструкцию водителя обязанность обеспечить посадку пассажиров, находящихся на этой площадке. Это будет фактическое выполнение пункта 3.1.14 правил пользования наземным транспортом, по которым водитель обязан обеспечить безопасную посадку/высадку и комфортные условия проезда для некоторых категорий инвалидов — только для расширенного перечня пассажиров
  • водитель высаживает пассажиров предыдущего рейса, готовит автобус к следующему рейсу (проверяет забытые вещи и т. п.), затем подъезжает к месту приоритетной посадки, открывает первую или вторую дверь, затем закрывает дверь и подъезжает к основному месту посадки

Кто должен иметь право на приоритетную посадку

  • пассажиры с маленькими детьми (как минимум дошкольного возраста)
  • очевидно пожилые, беременные, «опорники» (костыли, трость и т. п.)
  • люди с заболеваниями и/или состояниями, которые не определяются визуально, но которым тяжело долго стоять

На первом этапе эксперимента можно не заниматься контролем, положившись на «культуру поведения» пассажиров и пропуская всех, кто считает необходимым для себя воспользоваться приоритетной посадкой. В дальнейшем, наработав определенный опыт использования приоритетной посадкой, внедрять элементы технического и другого контроля, если это будет необходимо.

Также не стоит на первом этапе обсуждать возрастные ограничения — правильные рамки даст только практика, общественное обсуждение и согласие. Скорее всего у властей сейчас нет ответа на этот вопрос — вряд ли в мэрии сами знают, что имели в виду под «лицами престарелого возраста» — это понятие появилось в правилах в конце позапрошлого года, но без определенных возрастных границ.

Как дальше улучшать посадку в экспресс

Следующим шагом может быть нанесение разметки для организации очереди для посадки в каждую дверь. Эта практика широко применяется в мире и даже немного в Москве на платформах МЦК.

Важно, чтобы власти — от чиновника префектуры до мэра — признали проблему и отказались от противоречивых отговорок. Если собрать воедино их отписки и заявления получится несусветная чепуха: «автобусов достаточно, заметных очередей нет, но иногда очередь такая большая, что перекрывает проход по перрону; всё хорошо, но иногда возникает напряженность из-за невозможности занять места пассажирам с детьми и маломобильным; по правилам посадка идет по очереди и пассажиры должны соблюдать правила, но культура их поведения — не наша проблема».

Неофициально некоторые сотрудник департамента транспорта говорят, что знают о проблеме, но почему-то ничего не могут сделать. Ещё предлагают подождать какой-то реконструкции перрона, которая якобы будет весной-летом, но это не точно, а что сделают, непонятно. Мы предлагаем не ждать, а начать уже сейчас.

Что я могу сделать?

Если вы в целом поддерживаете идею сделать приоритетную посадку в автобус-экспресс от метро «Ховрино» до Зеленограда, заполните форму на странице zelenograd.ru/posadka400 — от вашего имени мы будем добиваться реализации этой идеи.

Читайте также
«Ездить в Москву не смогу, останусь без медпомощи». Десять причин, почему от перевода врачей из Зеленограда только хуже — в рассказах пациентов
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
автобус 400э (e41)
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Сделать приоритетную посадку в 400-й экспресс для тех, кому тяжело стоять: пожилых, больных, пассажиров с детьми Истории
Началась подготовка к масштабному благоустройству двора в 16 микрорайоне Новости
Для строительства дублера Пятницкого шоссе спилили «большие объемы леса» Новости
Префект Зеленограда Анатолий Смирнов награждён Орденом Александра Невского Новости
Новые услуги типографии «Никсон-Принт»: печать на камне, стекле и хоккейных шайбах, а также — коробки для пиццы, оформление витрин, изготовление вывесок Реклама
Многодетного отца с ребенком-инвалидом лишили прав за нарушения при парковке возле Дворца Творчества. Он требует решить проблему и предлагает варианты Истории
Электробусы появятся в Зеленограде не раньше 2026 года. До этого можно не ждать новых автобусов Новости
Ранее развитие ребенка: что это такое, и почему лучше довериться специалистам Партнерский материал
Что делать, если в вашем подъезде воняет краской — инструкция от Роспотребнадзора Новости
Дистанционные курсы сметчиков — рассказываем, какие преимущества они дают Реклама
«Хотели развеселить женщин» — что имели в виду участники странных пикетов к 8 марта Новости
«Мастерская чудес». Большое иллюзионное шоу — 26 марта в КЦ «Зеленоград» Афиша
Дни красоты Prossecco Beauty Week в Салоне красоты и эстетики Re:Forma в корпусе 1562 — день бренда атокосмецевтики Nimue Реклама
Книжная ярмарка и семейные развлечения на «Библиомаркете» — 18 марта, библиотека в корпусе 1462 Афиша
Олимпийские чемпионы Никита Нагорный и Давид Белявский стали гостями детских гимнастических соревнований «Кубок Sportik Gym». Теперь клуб может сам присваивать спортивные разряды Реклама
К 8 марта история летчицы Веры Тарасовой, в честь которой названа улица в Зеленограде - как женщины-лётчицы боролись за право воевать Истории
Рок-хиты в исполнении оркестра волынщиков City Pipes — 26 марта на сцене КЦ «Зеленоград». Клуб друзей «Зеленоград.ру» дарит билеты Афиша
Семейный утренник «Мамаслёт» — 9 марта в библиотеке в корпусе 607А Афиша
Сто лет назад родился летчик Полагушин, в честь которого названа улица в Зеленограде — вот его история Истории
Четыре хора споют в Зеленограде вместе и по отдельности на хоровом конгрессе — 11 марта в ДК МИЭТ Афиша
Мюзикл для всей семьи «Аладдин» — 11 марта на сцене КЦ «Зеленоград». Клуб друзей «Зеленоград.ру» дарит билеты Афиша
Комедия «Невеста напрокат» со звёздным актёрским составом — 1 апреля в КЦ «Зеленоград» (ДК) Афиша
Перехватывающая парковка возле метро «Пятницкое шоссе» снова заработала. Она бесплатная, если потом поехать на метро Новости
Жителей пятиэтажек в 9 микрорайоне начали переселять в новостройку по программе реновации. Переезд затронет около пятисот человек Новости
Онлайн-магазин детской одежды и обуви «Dani Shop» — премиум-качество, большой ассортимент, приятные цены Реклама
Многочисленные нарушения нашли в пансионате на территории поселка «Трамвай» Новости
Второй этап благоустройства «Аллеи вязов» в 9 микрорайоне начнётся в середине апреля. Вот что там сделают Новости
Стала доступна ипотека 3% годовых на покупку загородного дома в 1 км от Зеленограда. КП «Лугинино Парк»: жить на природе с городским комфортом Реклама
© 1997–2023 Зеленоград.ру