Посадка в автобус е41 — экспресс от метро «Ховрино» в Зеленоград — проблема для всех, кто обременен возрастом, болезнями или едет с детьми. Мэрия не собирается решать проблему и в борьбе за место в автобусе побеждает сильнейший. Мы предлагаем городским властям попробовать внедрить простое решение, которое практически без затрат и рисков позволит в приоритетном порядке занять сидячие места в автобусе тем, кто больше в этом нуждается.
Мы предлагаем внедрять приоритетную посадку в качестве эксперимента в несколько этапов. На первом этапе нужно сделать следующее:
- на перроне нанести разметку, означающую, что это место ожидания приоритетной посадки (пример — на фотографии к этой публикации). Вероятно, площадку для ожидания приоритетной посадки нужно разместить так, чтобы не мешать выходящим пассажирам — место должны определить специалисты
- внести в должностную инструкцию водителя обязанность обеспечить посадку пассажиров, находящихся на этой площадке. Это будет фактическое выполнение пункта 3.1.14 правил пользования наземным транспортом, по которым водитель обязан обеспечить безопасную посадку/высадку и комфортные условия проезда для некоторых категорий инвалидов — только для расширенного перечня пассажиров
- водитель высаживает пассажиров предыдущего рейса, готовит автобус к следующему рейсу (проверяет забытые вещи и т. п.), затем подъезжает к месту приоритетной посадки, открывает первую или вторую дверь, затем закрывает дверь и подъезжает к основному месту посадки
- пассажиры с маленькими детьми (как минимум дошкольного возраста)
- очевидно пожилые, беременные, «опорники» (костыли, трость и т. п.)
- люди с заболеваниями и/или состояниями, которые не определяются визуально, но которым тяжело долго стоять
На первом этапе эксперимента можно не заниматься контролем, положившись на «культуру поведения» пассажиров и пропуская всех, кто считает необходимым для себя воспользоваться приоритетной посадкой. В дальнейшем, наработав определенный опыт использования приоритетной посадкой, внедрять элементы технического и другого контроля, если это будет необходимо.
Также не стоит на первом этапе обсуждать возрастные ограничения — правильные рамки даст только практика, общественное обсуждение и согласие. Скорее всего у властей сейчас нет ответа на этот вопрос — вряд ли в мэрии сами знают, что имели в виду под «лицами престарелого возраста» — это понятие появилось в правилах в конце позапрошлого года, но без определенных возрастных границ.
Следующим шагом может быть нанесение разметки для организации очереди для посадки в каждую дверь. Эта практика широко применяется в мире и даже немного в Москве на платформах МЦК.
Важно, чтобы власти — от чиновника префектуры до мэра — признали проблему и отказались от противоречивых отговорок. Если собрать воедино их отписки и заявления получится несусветная чепуха: «автобусов достаточно, заметных очередей нет, но иногда очередь такая большая, что перекрывает проход по перрону; всё хорошо, но иногда возникает напряженность из-за невозможности занять места пассажирам с детьми и маломобильным; по правилам посадка идет по очереди и пассажиры должны соблюдать правила, но культура их поведения — не наша проблема».
Неофициально некоторые сотрудник департамента транспорта говорят, что знают о проблеме, но почему-то ничего не могут сделать. Ещё предлагают подождать какой-то реконструкции перрона, которая якобы будет весной-летом, но это не точно, а что сделают, непонятно. Мы предлагаем не ждать, а начать уже сейчас.
Если вы в целом поддерживаете идею сделать приоритетную посадку в автобус-экспресс от метро «Ховрино» до Зеленограда, заполните форму на странице zelenograd.ru/posadka400 — от вашего имени мы будем добиваться реализации этой идеи.