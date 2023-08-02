На мастер-классах:
- расскажут о способах оказания первой помощи пострадавшим
- покажут действия на манекене
- обучат подаче средств спасения
- ответят на вопросы
Мастер-классы будут проходить до конца лета в выходные дни. Время и место не уточняется, но обещают объявлять заранее через громкоговоритель.
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И при всём уважении, спасатели провели бы спасательную операцию для собаки, которая живёт на станции. Судя по виду, пожилая, гуляет без присмотра и похоже, находится в плачевном состоянии: шерсть грязная и неухоженная, глаза как будто инфицированы.