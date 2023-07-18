«Жилищник» заключит с компанией «СП Практика» контракт стоимостью 722 миллиона рублей на обслуживание и текущий ремонт 2898 лифтов в жилых домах в 2024—2026 годах. Подрядчик должен постоянно поддерживать лифты в исправном состоянии, ремонтировать их и ликвидировать аварии. Эта компания стала единственным участником и победителем конкурса. Она же обслуживает лифты сейчас.
О работе этой компании зеленоградцы отзываются по-разному. Но в целом 68% участников опроса «Зеленоград.ру» недовольны, как работают лифты в их доме (в опросе в телеграме и вконтакте приняли участие более 1400 человек). На портале «Наш город» большинство обращений связано с поломками — лифт стоит (а не едет), часто застревает, при движении трясется, двери резко захлопываются (а не плавно закрываются), не работают кнопки вызова и тому подобное. Чем это вызвано — обслуживанием или общим износом лифтов, непонятно. Срок эксплуатации лифтов — 25 лет, их меняют за счет средств на капремонт.
В обязанности «СП Практика» входит текущее и аварийное обслуживание лифтов.
Текущее обслуживание заключается в проверке раз в месяц исправности лифтового хозяйства: свет, механическая часть кнопок, точность остановки лифта, отсутствие вибраций и посторонних шумов при движении, состояние шахты, смазка направляющих кабины и противовеса, проверка износа деталей, чистка оборудования.
Аварийное — это круглосуточный, в том числе, в выходные и праздники, контроль работы лифтов. Если лифт застрял с пассажирами внутри, их должны вывести в течение 40 минут (не больше) с момента получения сообщения о произошедшем. Такие требования прописаны в техническом задании на обслуживание. Время прибытия специалистов в случае неисправности или аварийной ситуации — не больше двух часов после звонка в период с 8:00 до 17:00 в рабочие дни. И не больше трех часов с 17:00 до 8:00, а также в выходные и праздники. Неисправность должны устранить в течение суток.