«Жилищник» заключит с компанией «СП Практика» контракт стоимостью 722 миллиона рублей на обслуживание и текущий ремонт 2898 лифтов в жилых домах в 2024—2026 годах. Подрядчик должен постоянно поддерживать лифты в исправном состоянии, ремонтировать их и ликвидировать аварии. Эта компания стала единственным участником и победителем конкурса. Она же обслуживает лифты сейчас.

О работе этой компании зеленоградцы отзываются по-разному. Но в целом 68% участников опроса «Зеленоград.ру» недовольны, как работают лифты в их доме (в опросе в телеграме и вконтакте приняли участие более 1400 человек). На портале «Наш город» большинство обращений связано с поломками — лифт стоит (а не едет), часто застревает, при движении трясется, двери резко захлопываются (а не плавно закрываются), не работают кнопки вызова и тому подобное. Чем это вызвано — обслуживанием или общим износом лифтов, непонятно. Срок эксплуатации лифтов — 25 лет, их меняют за счет средств на капремонт.