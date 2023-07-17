Полтора километра дорог в промзоне Малино, три светофора, дополнительная полоса на участке Кутузовского шоссе, велодорожки — всё это нужно для транспортного обслуживания будущих зданий автоинспекции и спорткомплекса с бассейном. Их построят рядом с 23-м микрорайоном. На проектирование и строительство дорог выделено больше миллиарда рублей.

Нынешнее здание ГИБДД на улице Крупской снесут в процессе реновации 19-го микрорайона. Поэтому для автоинспекции построят новое на Малинской улице, рядом с остановкой «ГСК» 20-го автобуса. Физкультурно-оздоровительный комплекс возведут южнее 23-го микрорайона рядом с Кутузовским шоссе, между лесом и штрафстоянкой на Середниковской улице. Оба объекта включены в адресную инвестиционную программу, то есть будут строиться за бюджетные деньги.

Для подъездов к этим зданиям планируется связать Кутузовское шоссе, Малинскую улицу и проезд 707. Для этого построят: