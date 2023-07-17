Кутузовское шоссе и Малино соединят новой дорогой возле 23-го микрорайона. Она нужна для спорткомплекса и ГИБДД 17.07.2023 ZELENOGRAD.RU

Полтора километра дорог в промзоне Малино, три светофора, дополнительная полоса на участке Кутузовского шоссе, велодорожки — всё это нужно для транспортного обслуживания будущих зданий автоинспекции и спорткомплекса с бассейном. Их построят рядом с 23-м микрорайоном. На проектирование и строительство дорог выделено больше миллиарда рублей.

Нынешнее здание ГИБДД на улице Крупской снесут в процессе реновации 19-го микрорайона. Поэтому для автоинспекции построят новое на Малинской улице, рядом с остановкой «ГСК» 20-го автобуса. Физкультурно-оздоровительный комплекс возведут южнее 23-го микрорайона рядом с Кутузовским шоссе, между лесом и штрафстоянкой на Середниковской улице. Оба объекта включены в адресную инвестиционную программу, то есть будут строиться за бюджетные деньги.

Для подъездов к этим зданиям планируется связать Кутузовское шоссе, Малинскую улицу и проезд 707. Для этого построят:

  • двухполосную дорогу между шоссе и проездом длиной 640 метров
  • двухполосную дорогу между проездом 707 и Малинской улицей длиной 300 метров.
  • две небольших дороги длиной 150 и 290 метров, в том числе от Кутузовского шоссе до электроподстанции «Бакеево»
  • на Кутузовском шоссе сделают 100-метровую дополнительную (в документах — накопительную) полосу, разворот и 300 метров велодорожки.
  • установят три светофора с дорожными контроллерами — для интеграции в общую интеллектуальную транспортную систему
  • после стройки сделают «улучшенное» благоустройство — с гранитными бордюрами и посадкой больших деревьев

В составе работ также большое переустройство инженерных сетей — тепловых, электрических, водопровода, канализации, воздушных линий электропередач. С этого стройка и начнется.

В конце лета выбранный по конкурсу подрядчик должен начать проектирование, а само строительство планируют начать в мае 2024 года. Завершить стройку рассчитывают не позднее августа 2026 года. При этом здание для ГИБДД планируют построить на год раньше — к лету 2025-го. А спорткомплекс с бассейном — летом 2024-го.

Строительство дорог для ГИБДД и спорткомплекса за 1 миллиард — первый этап создания улично-дорожной сети для территории между Кутузовским шоссе, Середниковской улицей и улицей Дмитрий Разумовского в 23-м микрорайоне. Что входит во второй и, возможно, последующие этапы, пока неизвестно. Территорию площадью 36 гектаров возле пересечения Кутузовского шоссе и Середниковской улицы (рядом со штрафстоянкой) власти отдали концерну «Крост» — он намерен построить здесь завод стройматериалов. Это будет, как обещают, тихий завод-парк без машин.

Существует большой проект развития промзоны Малино, а конкретно территории между Заводской улицей и железной дорогой, между 19-м, 23-м и 8-м микрорайонами. Сейчас там расположены в основном старые постройки, а в них — склады, гаражи, мастерские, производства, офисы и прочее. Решено строить там жилые дома примерно на пять тысяч человек, школу, детский сад, торгово-развлекательный комплекс, бассейн, производственные здания, пожарное депо. Больше сорока существующих строений снесут или реконструируют. Пока делают проект, а сроки строительства сейчас не определены.

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Метки:
ремонт и строительство дорог, микрорайон 23 (зеленый бор), малино, кутузовское шоссе, улица малинская, проезд 707
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