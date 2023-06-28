Местные жители нашли осиные гнезда на детской площадке в парке между 4 и 12 микрорайонами, на площадке у корпуса 914, насекомых заметили на площадке возле корпуса 450.
Одно гнездо построено под основанием горки, другие — под лавочками. Взрослому туда залезть сложно, а вот играющий ребенок сможет легко. Есть сообщения об ужаленных детях.
Кажется, опасность от осиных гнезд на детских площадках не меньше, чем, к примеру, от открытого люка на проезжей части — эту проблему следует исправлять немедленно. Но сколько времени займёт удаление гнёзд, неизвестно. Некоторые жители пожаловались в «Жилищник» на гнездо лесопарке 4-го микрорайона, но там ответили, что это не их территория и передали запрос в управу. На гнездо в 9-м микрорайоне пожаловались на портал «Наш город» ещё в воскресенье — спустя три дня проблема до сих пор «в работе».