Местные жители нашли осиные гнезда на детской площадке в парке между 4 и 12 микрорайонами, на площадке у корпуса 914, насекомых заметили на площадке возле корпуса 450.

Одно гнездо построено под основанием горки, другие — под лавочками. Взрослому туда залезть сложно, а вот играющий ребенок сможет легко. Есть сообщения об ужаленных детях.