Обслуживание и ремонт почти трёх тысяч зеленоградских лифтов может перейти к другой организации 28.06.2023 ZELENOGRAD.RU

Сейчас большинство лифтов в Зеленограде обслуживает компания «СП Практика». Контракт с ней подходит к концу, «Жилищник» объявил конкурс на выбор нового подрядчика. Обслуживание и текущий ремонт 2898 лифтов в течение трех лет оценивается в 722 миллиона рублей.

Подрядчик должен постоянно поддерживать лифты в исправном состоянии, ремонтировать и ликвидировать аварии. Контракт предусматривает два вида технического обслуживания лифтов — текущее и аварийное.

Текущее обслуживание заключается в проверке раз в месяц исправности лифтового хозяйства: свет, механическая часть кнопок, точность остановки лифта, отсутствие вибраций и посторонних шумов при движении, состояние шахты, смазка направляющих кабины и противовеса, проверка износа деталей, чистка оборудования.

Аварийное — это круглосуточный, в том числе, в выходные и праздники, контроль работы лифтов. Если лифт застрял с пассажирами внутри, их должны вывести в течение 40 минут (не больше) с момента получения сообщения о произошедшем. Такие требования прописаны в техническом задании на обслуживание. Время прибытия специалистов в случае неисправности или аварийной ситуации — не больше двух часов после звонка в период с 8:00 до 17:00 в рабочие дни. И не больше трех часов с 17:00 до 8:00, а также в выходные и праздники. Неисправность должны устранить в течение суток.

«Жилищник» заключает такие договоры на три года. В 2021—2023 годах те же работы обошлись в 596 миллионов рублей. Лифтов в договоре при этом было на 59 меньше, чем сейчас (2838). Сейчас добавились дома в 17-м микрорайоне, перешедшие под управление «Жилищника», новые корпуса 901Б, 934 и 1936.

К замене лифтов, у которых истек срок службы, эти работы отношения не имеют. Замена проходит по программе капитального ремонта, за который жители ежемесячно платят.

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Метки:
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