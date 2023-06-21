Дому в ЖК «Зеленый квартет» выдали заключение о соответствии проектной документации — это значит, что скоро его можно будет вводить в эксплуатацию и заселять. Дом расположен рядом с Лениниградским шоссе, напротив 1-го микрорайона.

Это монолитно-кирпичный Г-образный дом с пятью подъездами и переменной этажностью — 9, 12 и 14 этажей. Квартиры — одно- и двухкомнатные, а также студии. Площадь студий — от 28 кв.м, «однушек» — от 32, «двушек» — от 45. В каждой квартире — балкон с остеклением. В подвале собирались устроить кладовые, где жильцы смогут хранить свои вещи. В холлах на этажах — колясочные зоны. Весь первый этаж дома отведут под коммерческие помещения.

Во дворе дома детская игровая площадка, зона отдыха и спортплощадка. Парковка тоже исключительно во дворе, причём мест явно недостаточно для дома, в который может заселиться до тысячи человек (учитывая семьи, а не одиночек). Подземный паркинг не предусмотрен. Рядом с домом находятся местная школа, больница.

Сдать дом под заселение собирались к концу 2021 года, но сильно задержались. В проекте у застройщика следом ещё три дома, но когда начнётся их строительство — пока неизвестно.