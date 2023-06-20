Стойку для техобслуживания велосипедов, самокатов и колясок — «Велоточку» — установили на Солнечной аллее, на углу 7-го корпуса МИЭТ, рядом с входом на Завод «Протон». Сделали её два миэтовца, заядлых велосипедиста, которых вдохновили подобные «велоточки» в Европе. Доступ к велоточке свободный, пользоваться могут все и бесплатно, сообщили «Зеленоград.ру» разработчики.
«Велоточка» представляет собой стойку с солнечной батареей, на корпусе которой размещены самые необходимые инструменты: набор отверток, шестигранных и рожковых ключей, монтажек. Есть также два гибких армированных шланга для накачки колес от компрессора и USB-розетки для зарядки гаджетов — всё это работает от аккумуляторов солнечных батарей.
Проект реализовали два разработчика из Института перспективных материалов и технологий (ПМТ) МИЭТ: доцент института Егор Лебедев и аспирант Андрей Тарасов. С этим проектом они выиграли конкурс «Молодой инноватор 2021», который проходил при поддержке Завода «Протон» и других зеленоградских инновационных структур. На «Протоне» помогли и воплотить проект «в железе».
«Идея велоточки зарождается у каждого велолюбителя, у которого возникают проблемы с велосипедом вдалеке от дома, — рассказал Андрей Тарасов порталу МИЭТ. — Наверное, у каждого владельца велосипеда возникала ситуация, когда во время прогулки спустило колесо или раскрутился какой-нибудь винт. Идеологом проекта стал член нашей команды — Егор Лебедев. Во время поездки по Европе он обратил внимание на небольшие будки около велодорожек, где любой мог подкачать колесо. Вернувшись домой, он начал продумывать концепцию будущей велоточки. Егор и я работаем в одной лаборатории и в теплое время года на работу ездим на велосипедах. Так, в одном из разговоров он поделился со мной своей идеей, из которой мы сформировали концепцию нынешней станции».
Сейчас изготовлен и установлен первый рабочий прототип «Велоточки». Его продумывали с нуля — проектировали антивандальную конструкцию, общий дизайн конструкции, рассчитывали электрический баланс, создавали документацию для производства. Изначально «Велоточку» планировалось установить на велопарковке у главного входа в МИЭТ, но сделать это не удалось из-за подземных коммуникаций, поэтому её разместили у «Протона».
Первая зеленоградская «Велоточка» работает уже неделю — «негативного опыта пока нет», поделился с «Зеленоград.ру» Егор Лебедев. Команда проекта проверяет на практике свою идею и расчёты, дооснащает установку. После анализа полученных данных и исправления проблемных мест в конструкции разработчики перейдут к поиску инвесторов — если он увенчается успехом, таких «Велоточек» может стать больше.