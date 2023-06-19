Супруги долго конфликтовали, планировали развестись, рассказали в Следственном комитете. Трагедия произошла 13 июня, когда Екатерина с мужем ехали на машину в сторону Брянска. По дороге он остановился и убил жену выстрелом в шею из арбалета. Труп закопал, а через два дня заявил о её пропаже. Однако следователи получили доказательства причастности к убийству женщины её супруга, тело нашли, подозреваемого задержали.