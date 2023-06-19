35-летняя Екатерина Тонких работала концертмейстером в Менделеевской детской школе искусств. У неё остались двое детей — их, вероятно, возьмут под опеку родители Екатерины, сообщил «Зеленоград.ру» её знакомый.
Фото: lizaalert.org
Супруги долго конфликтовали, планировали развестись, рассказали в Следственном комитете. Трагедия произошла 13 июня, когда Екатерина с мужем ехали на машину в сторону Брянска. По дороге он остановился и убил жену выстрелом в шею из арбалета. Труп закопал, а через два дня заявил о её пропаже. Однако следователи получили доказательства причастности к убийству женщины её супруга, тело нашли, подозреваемого задержали.
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