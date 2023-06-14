Три станции Ленинградского направления начнут реконструировать в этом году под стандарт МЦД 14.06.2023 ZELENOGRAD.RU

Станции Лихоборы, Грачевскую и Моссельмаш перестроят под стандарт МЦД. На время реконструкции платформ сделают временные. Работы займут полтора года.

О будущей реконструкции станций Лихоборы (бывшая НАТИ), Моссельмаш, Грачевская стало известно еще два года назад. Тогда РЖД заключили трехмиллиардный контракт с компанией «1520» на прокладку дополнительных путей для скоростного движения от Москвы до Алабушево с сопутствующей перестройкой станций по пути следования — поскольку проект высокоскоростной магистрали увязан с проектом МЦД-3. Договор был расторгнут в конце 2022-го, хотя работы предполагалось вести два года.

Сейчас РЖД объявили закупку на реконструкцию трех станций, плюс техническое перевооружение тяговой подстанции Сходня — общая стоимость работ 270 миллионов рублей. В документации приведен план перестройки станции Моссельмаш — две новые береговые платформы и конкорс (надземный переход). Будет два выхода с платформ — к Солнечногорскому проезду и Путейской улице.

Схем и подробного описания реконструкции Лихобор и Грачевской нет, но из документов понятно, что платформы и навесы на этих станциях будут перестраивать под стандарты МЦД. На время производства работ построят временные платформы и пешеходные мосты. Два года назад планировалось построить на Лихоборах третью платформу и перестроить две существующие. На этой остановке пассажиры электричек пересаживаются на одноименную станцию МЦК. Пригородную станцию Лихоборы (тогда НАТИ) перестраивали в 2014 году, когда прокладывали четвертый главный путь Москва — Крюково.

В техзадании обозначается срок выполнения работ до 31 декабря 2023 года, однако в графике производства работ другой срок — 18 месяцев. Начальник ОЖД Виктор Голомолзин сообщил, что работы планируются в этом году, назвав их просто ремонтом.

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Метки:
электричка, мцд, станция ховрино (грачевская), станция лихоборы (бывшая нати), платформа моссельмаш
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