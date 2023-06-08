Шины на парковочных местах уже не первый год находят жители корпуса 357. Так кто-то из автовладельцев обозначает «свои места». Между тем, это обычная общественная уличная автостоянка, где «своих» мест не бывает. После жалоб «Жилищник» выкидывает шины, но они всегда появляются снова.

«Кладут шины, мы их убираем, а они снова кладут», прокомментировал редакции ситуацию сотрудник «Жилищника». Префектура и управа района Савелки тоже реагируют на жалобы. Но покрышки все равно упорно кладут на размеченные места (кстати, интересно, откуда у них столько старых покрышек).

Старожилы в чате 3-го микрорайона рассказывают, что когда-то сами жители оплатили строительство стоянки, а потом «пришла власть, снесла шлагбаум и сделала ее общей». И покрышки кладут как бы в знак протеста. Вероятно, от тех легендарных времен вокруг парковки остался забор. Другие местные жители говорят, что помимо забора остался ещё столб от шлагбаума и дощечки с номерами авто. Но всё это чья-то незаконная самодеятельность.

Третий микрорайон вообще отличается остротой борьбы за парковочные места. К примеру, у соседнего 358-го корпуса тоже который год идет война за парковку. Автовладельцы рассказывают о порезанных колесах и записках с угрозами на машинах, принадлежащих жителям других корпусов, посмевшим там припарковаться. По слухам, это делается с подачи старшей по дому или общественного советника, с которыми районная администрация не хочет связываться.

Похоже, кто-то всерьёз считает общественные парковки своими личными. Такие убеждения приводят к криминалу. Несколько лет назад жительница корпуса 340 ставила свой автомобиль у соседнего корпуса. Сначала она получала записки «не парковать машину», а потом на неё напали и избили. Полиция отказалась её защитить и вообще чем-либо помочь.