Неизвестные автовладельцы который год помечают «свои» места на общественной парковке. Никто не может с ними справиться 08.06.2023 ZELENOGRAD.RU

Шины на парковочных местах уже не первый год находят жители корпуса 357. Так кто-то из автовладельцев обозначает «свои места». Между тем, это обычная общественная уличная автостоянка, где «своих» мест не бывает. После жалоб «Жилищник» выкидывает шины, но они всегда появляются снова.

«Кладут шины, мы их убираем, а они снова кладут», прокомментировал редакции ситуацию сотрудник «Жилищника». Префектура и управа района Савелки тоже реагируют на жалобы. Но покрышки все равно упорно кладут на размеченные места (кстати, интересно, откуда у них столько старых покрышек).

Старожилы в чате 3-го микрорайона рассказывают, что когда-то сами жители оплатили строительство стоянки, а потом «пришла власть, снесла шлагбаум и сделала ее общей». И покрышки кладут как бы в знак протеста. Вероятно, от тех легендарных времен вокруг парковки остался забор. Другие местные жители говорят, что помимо забора остался ещё столб от шлагбаума и дощечки с номерами авто. Но всё это чья-то незаконная самодеятельность.

Третий микрорайон вообще отличается остротой борьбы за парковочные места. К примеру, у соседнего 358-го корпуса тоже который год идет война за парковку. Автовладельцы рассказывают о порезанных колесах и записках с угрозами на машинах, принадлежащих жителям других корпусов, посмевшим там припарковаться. По слухам, это делается с подачи старшей по дому или общественного советника, с которыми районная администрация не хочет связываться.

Похоже, кто-то всерьёз считает общественные парковки своими личными. Такие убеждения приводят к криминалу. Несколько лет назад жительница корпуса 340 ставила свой автомобиль у соседнего корпуса. Сначала она получала записки «не парковать машину», а потом на неё напали и избили. Полиция отказалась её защитить и вообще чем-либо помочь.

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Парковочные места возле любого жилого дома являются муниципальной территорией общего пользования. Поэтому требования жильцов этого дома не ставить там «посторонние» автомобили неправомерны. При этом жильцы вправе ограничить въезд в свой двор, поставив шлагбаум или забор. Это регулируется постановлением правительства Москвы «О порядке установке ограждений на придомовых территориях».

Если в вашем дворе есть похожая ситуация, вы сами сталкивались с самозахватом парковок или, наоборот, считаете, что вправе занимать конкретное место на парковке во дворе, напишите в телеграм/ватсап 8-926-100-81-67 или на news@zelenograd.ru

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Метки:
микрорайон 3, парковки, гаражи, стоянки
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