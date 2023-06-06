По «зебре» через Озерную аллею возле корпуса 701 ходят, в частности, к автобусной остановке и зоне отдыха у городского пруда.

Смысл островков безопасности в том, чтобы пешеход не оценивал интенсивность движения транспорта на всей проезжей части, а сконцентрировался сначала на одной стороне дороги и потом, зайдя на островок безопасности, на другой. Также островки психологически влияют на водителей, вынуждая их притормаживать.