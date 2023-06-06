По «зебре» через Озерную аллею возле корпуса 701 ходят, в частности, к автобусной остановке и зоне отдыха у городского пруда.
Смысл островков безопасности в том, чтобы пешеход не оценивал интенсивность движения транспорта на всей проезжей части, а сконцентрировался сначала на одной стороне дороги и потом, зайдя на островок безопасности, на другой. Также островки психологически влияют на водителей, вынуждая их притормаживать.
Это уже не первый островок безопасности — они есть на улицах Юности, Тарасовой, Каменке. Два года назад комиссия по безопасности дорожного движения префектуры решила сделать островки безопасности на всех «зебрах» вдоль улицы Юности и заменить ими «лежачих полицейских». Пока это решение не выполнено, возможно, из-за планируемого ремонта улицы.
В компании «Спецдорпроект», которая за свой счёт установила островок безопасности на Озёрной аллее, настаивают, что все пешеходные переходы должны быть оборудованы островками безопасности или быть приподняты. А в случае если есть три и более полос движения, все пешеходные переходы должны быть оборудованы светофорами.