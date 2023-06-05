Прямо к беседке с мангалом возле Чёрного озера подъехали на машине любители ночных пикников в конце апреля. Фото опубликовали местные жители в чате 6-го микрорайона — и подали жалобу на парковку на газоне. Однако оштрафовать водителя не получилось.

Оказалось, что этот участок возле Черного озера, на аллее Лесные пруды, не внесен в московский реестр зеленых насаждений. Поэтому и привлечь к ответственности за парковку на территории, занятой зелеными насаждениями (статья 8.25 КоАП Москвы) невозможно — так ответили в Московской административной дорожной инспекции (МАДИ).