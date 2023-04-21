Пикниковые точки у Черного озера обновят
Прямо к беседке с мангалом возле Чёрного озера подъехали на машине М390ТК199 любители ночных пикников. Фото опубликовали местные жители в чате 6-го микрорайона. Если увидите такое, не надо урезонивать их или конфликтовать — просто немедленно вызовите полицию по номеру 102.
После публикации вероятный владелец машины пришёл в районный чат и начал угрожать участникам. Было написано заявление в полицию.
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