Исполнилось 100 лет со дня рождения Георгия Ильина — первого историка Зеленограда 05.06.2023 ZELENOGRAD.RU

Георгия Васильевича Ильина называют первым историком Зеленограда чуть ли не со времени возникновения самого города в 1960-х годах. 2 июня исполнилось 100 лет со дня его рождения — Ильин родился в 1923 году и вырос в деревне Назарьево Химкинского района, ставшей частью Зеленограда. Фотографиями и биографическими материалами Георгия Ильина с «Зеленоград.ру» поделилась семья историка.

С 1931 по 1942 год Георгий Ильин учился в Назарьевской начальной школе, а затем в Сходненской средней школе №1 — его любимыми предметами была история и география. В 1942 году поступил на исторический факультет Московского Государственного педагогического института им. Ленина (ныне МГПУ) и аспирантуру на кафедре истории. С 1940-х годов он вёл общественную и историко-краеведческую деятельность в Химкинском районе, выступал с лекциями на предприятиях. В 1947 году к 800-летию Москвы опубликовал первые статьи в городской газете о прошлом и настоящем района.

С 1950 по 1960 год Ильин работал в вузах Магнитогорска и Волгограда, а с 1960 года стал доцентом и профессором Московского библиотечного института (с 1964 года — Московский государственный институт культуры, ныне МГУКИ). Несколько лет был председателем комиссии содействия охраны памятников истории и культуры при Химкинском горсовете и председателем исторической секции городской организации общества «Знание». Принимал участие в оформлении краеведческого музея в Химках.

История Зеленограда и мест, где прямо на глазах историка вырос молодой город-спутник, стала одной из главных тем исследований Георгия Васильевича Ильина. «Я начал собирать и обрабатывать материалы о Зеленограде с самого начала его строительства. Помогал организации музея, участвовал в его работе. В последнее время я постоянно живу в Москве, но каждое лето работаю и отдыхаю в Назарьеве» , — писал он в зеленоградскую газету «41».

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«Моя историко-краеведческая работа с самого начала была связана с историей моей родной деревни Назарьево, с историей нашего края. Я начал эту работу, еще будучи студентом и аспирантом, — рассказывал Георгий Васильевич Ильин в интервью радиостанции „Зеленоград Сегодня“ в 1998 году. — Я изучал писцовые книги 16 века, времен Ивана Грозного, в которых описан Горетов Стан — он занимал территорию от реки Химки до Истры, между Клязьмой и Москвой-рекой. С докладами на эту тему я выступал в студенческом кружке, сделал доклад в Назарьеве, затем меня пригласили в Химки. Первая моя статья в районной химкинской газете тоже была посвящена нашему краю».

В 1979 вышла книга Г. В. Ильина «Из истории Зеленограда». В 1982 его статья, посвященная Зеленограду, была опубликована в сборнике «Русский город (исследования и материалы)» издательства МГУ — недавно Музей Зеленограда познакомил своих подписчиков с электронной копией этой статьи из собственных фондов. И это лишь немногие из «зеленоградских» публикаций Ильина. Исторический раздел «Из истории поселений зеленоградского края» на зеленоградском сайте zelao41.ru целиком основан на материалах его исследований — в нём вся история наших мест от первых упоминаний дозеленоградских деревень, история развития деревень Назарьево и Кутузово вплоть до начала 21 века.

Георгий Васильевич Ильин — автор более 120 научных трудов, учебных пособий и материалов, соавтор многих сборников по истории Москвы и Подмосковья, которые переиздавались до 2000-х годов и хранятся в музеях и библиотеках.

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Метки:
история зеленограда, назарьево
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