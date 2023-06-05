«Моя историко-краеведческая работа с самого начала была связана с историей моей родной деревни Назарьево, с историей нашего края. Я начал эту работу, еще будучи студентом и аспирантом, — рассказывал Георгий Васильевич Ильин в интервью радиостанции „Зеленоград Сегодня“ в 1998 году. — Я изучал писцовые книги 16 века, времен Ивана Грозного, в которых описан Горетов Стан — он занимал территорию от реки Химки до Истры, между Клязьмой и Москвой-рекой. С докладами на эту тему я выступал в студенческом кружке, сделал доклад в Назарьеве, затем меня пригласили в Химки. Первая моя статья в районной химкинской газете тоже была посвящена нашему краю».

В 1979 вышла книга Г. В. Ильина «Из истории Зеленограда». В 1982 его статья, посвященная Зеленограду, была опубликована в сборнике «Русский город (исследования и материалы)» издательства МГУ — недавно Музей Зеленограда познакомил своих подписчиков с электронной копией этой статьи из собственных фондов. И это лишь немногие из «зеленоградских» публикаций Ильина. Исторический раздел «Из истории поселений зеленоградского края» на зеленоградском сайте zelao41.ru целиком основан на материалах его исследований — в нём вся история наших мест от первых упоминаний дозеленоградских деревень, история развития деревень Назарьево и Кутузово вплоть до начала 21 века.

Георгий Васильевич Ильин — автор более 120 научных трудов, учебных пособий и материалов, соавтор многих сборников по истории Москвы и Подмосковья, которые переиздавались до 2000-х годов и хранятся в музеях и библиотеках.